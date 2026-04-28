Dos condenados a nueve meses de prisión por agredir a Yoel Quispe antes de ser apuñalado mortalmente en A Coruña

Los dos jóvenes condenados Quintana

Un altar en la calle Sinfónica de Galicia recuerda, desde hace más de dos años, a Yoel Quispe, el joven de 22 años apuñalado mortalmente en la madrugada del 24 de diciembre de 2023. El juicio por su muerte se celebrará en junio, con tres jóvenes sentados en el banquillo de los acusados. Pero este martes el Penal número 3 de A Coruña celebró una vista por un delito de lesiones previas a la muerte de Quispe, que se saldó con un acuerdo de conformidad entre las partes.

Los dos acusados de golpear al joven aceptaron una condena de nueve meses de prisión, con suspensión de la misma. La Fiscalía reclamaba para cada uno de ellos un año de cárcel, pero este martes se llegó a un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Público, las acusaciones particulares (ejercidas por la madre y el padre de la víctima) y las defensas. Así, los jóvenes aceptaron la condena de nueve meses de prisión por un delito de lesiones y el pago de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil.

Además, se acordó la suspensión de la condena por el plazo de dos años condicionados al pago de la responsabilidad civil y a no delinquir durante este tiempo. Según el escrito de la Fiscalía, poco antes de las 06.30 horas del 24 de diciembre de 2023 se suscitó, "por motivos no esclarecidos" en la confluencia de las calles Sinfónica de Galicia y Juan Flórez, una reyerta entre los acusados y Yoel Quispe. "En el curso de la refriega, los dos primeros agredieron de consuno al tercero con reiterados puñetazos y patadas" que le produjeron diversos traumatismos en cabeza, nariz, boca y piernas. Quispe, señala el Ministerio Público, "falleció minutos después como consecuencia de la herida infligida en la parte izquierda del tórax por otro individuo respecto del que se sigue otro procedimiento al margen del presente".

"Desde el primer momento pedí justicia"

Completamente rota de dolor, la madre de Yoel, Maritza Yovana, mostró su disconformidad con el acuerdo. "Lo han asesinado a mi hijo, desde el primer momento pedí justicia, no fueron tres, fueron más", insistió, tras abandonar la sala en la que, desde la primera fila, era apoyada por sus allegados.

"Es un dolor inmenso", expuso entre lágrimas para avanzar que luchará hasta el último momento "para que no quede impune la muerte de su hijo. Voy a sacar fuerzas de donde sea".

Su letrado incidió en que para esta parte "esto es un homicidio", motivo por el que no hicieron una calificación como lesiones. "Estamos ante una única unidad de acto", aseveró para avanzar que plantearán ante la Audiencia Provincial una nulidad de actuaciones.