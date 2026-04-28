Así es la única farmacia del Recinto Ferial de A Coruña: “Es un barrio en crecimiento, pero carente de servicios”

Ana María Pérez, Oneyda Peña y Cristina Castromil posan en la única farmacia del Recinto Ferial Germán Barreiros

Pese a que el Recinto Ferial es una zona en “constante crecimiento”, el barrio carece “completamente de servicios”. Así lo asegura Cristina Castromil, dueña de la farmacia que lleva su nombre y que desde hace un año abastece a los vecinos de este barrio. Es la única de la zona y su llegada fue un alivio y alegría para los residentes, que se veían obligados a desplazarse hasta el Birloque o Matogrande para conseguir medicación.

“El día que abrimos empecé a dormir tranquila”, asegura la propietaria de la farmacia ubicada en la calle Mendaña de Neyra, al lado de Expocoruña. El miedo inicial se fue disipando con la llegada de los primeros clientes y la cantidad de comentarios de agradecimiento por apostar por un barrio “abandonado” en cuanto a servicios básicos. “Aquí no paran de mover tierra, se están construyendo otras dos torres, pero faltan muchísimos servicios. Nosotros apostamos por él y, desde luego, no nos confundimos”, celebra Castromil.

Lo demuestra que el comentario más escuchado desde que abrieron fue “qué alegría que hayáis abierto aquí” o “menos mal, porque no teníamos nada”. “Realmente necesitaban una farmacia. Mucha gente recurría al coche para ir hasta Matogrande o hacia el otro lado, Elviña”, explica la farmacéutica.

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Esta profesional, que venía de locales donde el vínculo llegaba a ser incluso familiar, temía no encontrar en este barrio este tipo de relación. “Como está en una zona tan diáfana, tipo polígono, pensé que sería más impersonal, que la gente pasaría con el coche y a lo mejor no volvía para nada. Y todo lo contrario, tenemos mucha gente recurrente y todo tipo de público, desde el vecino del barrio de toda la vida a gente muy joven”.

Llega a parecer incluso un barrio diferente dependiendo de la hora del día a la que visiten la farmacia. Si bien por las mañanas lo más común son personas mayores, jubiladas, que vienen a por su medicación crónica, y funcionarios, que se han incrementado debido al traslado de las oficinas del Chuac a Expocoruña por las obras de ampliación; las tardes son para las familias, deportistas y jóvenes. “Esto no suele ser habitual en las farmacias de A Coruña, ni de Galicia en general, donde lo más frecuente es una población más envejecida”, explica Castromil, que apunta que también influye su proximidad al polideportivo de Elviña y las actividades extraescolares que allí realizan, así como la Universidad.

Productos menos tradicionales

Adaptarse a un público tan amplio requiere de tiempo y de conocer muy bien a los clientes, pues la demanda en su caso es muy variada. Más allá de las medicaciones crónicas “a la antigua usanza”, cada vez hay más peticiones de otro tipo de productos, como los suplementos alimenticios. “Ahora se toman mucho, tanto para el deporte como para descansar mejor, para el estrés, la concentración...”, explica.

Tras un año en el barrio, asegura que siguen aprendiendo de su público cada día e introduciendo laboratorios nuevos todas las semanas, siempre con el objetivo de “no hacer volver” a los clientes.

Cristina Castromil aprovecha el primer aniversario de su farmacia para agradecer a su equipo de tres farmacéuticos y una técnico y, sobre todo, a sus vecinos: “Sin ellos habría sido completamente imposible. Es un vecindario maravilloso, muy agradecidos y amables y no podemos estar más contentos”.