Así cocina A Coruña la mejor tortilla de Galicia: los secretos que esconde la Taberna da Galera

La felicidad tiene un precio, y también una receta. En el caso de A Coruña, son 18 euros, diez huevos de la local Huevería Nieto, patata agria de Fructífera y aceite de oliva virgen extra. Es todo lo que se puede contar de la fórmula de Nico Pedetti en la Taberna da Galera, coronados el pasado lunes en el II Campionato de Galicia de Tortilla de Patatas. Lo de coronados, no obstante, es un decir, porque el símbolo de poder es una boina de color amarillo que el vencedor lleva horas sin quitarse de la cabeza.

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Entre los méritos que se le pueden atribuir a Pedetti están el haber convencido a maestros como Crispi, quien durante años enamoró en El Manjar a directivos de clubes de toda Europa, o Ramón Rodríguez del nacionalmente reconocido O Cabo. “Iba con la ilusión de participar y competir, porque por primera vez me presentaba a un campeonato entre campeones de España o referente como Adega Lastras”, dice el cocinero, quien achaca a “la dedicación, el cariño y mucho trabajo” el secreto de la victoria. Seguramente tuvo mucho que ver un amuleto de su sobrino, fan de los Hot Wheels, con forma de huevo roto. “Va dedicado a él, así como a mi familia, a mis padres y mis compañeros”, recuerda.

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Es la tortilla de la Taberna da Galera un producto artesanal que, desde hace tiempo, supone uno de los grandes reclamos de los clientes. Se despachan de media unas 30 por día, aunque seguramente desde ya a Pedetti le tocará romper más huevos que nunca. “Ya me lo ha avisado todo el mundo, que desde ahora voy a alucinar”, reconoce. Que sea artesanal significa que no hay dos tortillas iguales, por mucho más que el sabor sea muy reconocible. De hecho, la Galera tiene una hermana en la Tabacalera, y el reto desde ya es que no se note la diferencia de un lugar a otro. “Aún no, pero acabarán siendo iguales”, advierte.

Clásico

Resulta ya una tradición que A Coruña ofrezca la mejor tortilla de Galicia, aunque en este caso a los fogones está un joven de 27 años, hijo de la diáspora que, en su Uruguay natal empezó a disfrutar de una receta muy de aquí. “En casa de mi abuela siempre hubo tortilla”, dice, aunque la fórmula del éxito no se la dio nadie. “Solo en el hecho de que a todos nos gusta cocinar”, prosigue.

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Tal y como dicta la tradición, la tortilla coruñesa clásica no lleva cebolla, pero su artesano de cabecera no se considera un ultra del 'sincebollismo'. “La prefiero sin cebolla, aunque la otra opción también me gusta. Es cuestión de ceñirse a la tradición”, subraya.

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Triunfar con una tortilla en A Coruña es algo así como levantar la Champions en Wembley, en la catedral del fútbol mundial. Por eso, en el histórico debate entre O Cabo y A Penela, mete la cabeza un local que precisamente queda de camino entre uno y otro. Ahora, le tocará 'comerse' España en el próximo campeonato nacional.