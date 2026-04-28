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A Coruña

Annie Leibovitz muestra sus fotografías en una visita guiada de lujo

Redacción
28/04/2026 14:08
Annie Leibovitz, presente en la visita guiada a la exposición
Annie Leibovitz, presente en la visita guiada a la exposición
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El pasado 23 de abril, Annie Leibovitz estuvo presente en una visita guiada a la exposición de sus fotografías en A Coruña. Este recorrido se hizo en exclusiva a 30 estudiantes gallegos de centros dependientes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional que cursan el ciclo de grado superior de técnico de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía o el ciclo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. Participaron alumnos procedentes de la ASD Pablo Picasso y del CIFP de Imaxe e Son.

La fotógrafa, que ya había estado en otra visita guiada en noviembre, se mostró en todo momento muy atenta con los alumnos, que le trasmitieron todas sus preguntas, dudas e inquietudes con respecto a su obra. 

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Últimos días para visitar la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

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Si ya visitar la exposición es una gran experiencia en si misma, lo cierto es que hacerlo contando con la presencia de la autora hace que sea todavía más enriquecedora para todos los privilegiados que tuvieron la oportunidad de estar presentes. 

Annie Leibovitz, presente en la visita guiada a la exposición
Annie Leibovitz, presente en la visita guiada a la exposición
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