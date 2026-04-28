Abanca gana 207,5 millones de euros hasta marzo e incorpora a más de 37.000 clientes

Sede operativa de Abanca Javier Alborés

Abanca ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los resultados correspondientes al primer trimestre de este 2026. Como datos reseñables, obtuvo un beneficio neto de 207,5 millones de euros, lo que supone un 5,7% menos que en el mismo período del año anterior. El volumen de negocio gestionado supera ya los 138.000 millones de euros, un 6,5% más.

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El banco con sede operativa en A Coruña destaca que estas cifras se basan "en el crecimiento eficiente del negocio y la buena gestión del balance". "El resultado obtenido por Abanca refleja la elevada capacidad de la entidad para generar resultados de alta calidad de manera recurrente. La buena gestión del balance permitirá a la entidad seguir optimizando su margen en el volátil entorno de tipos actual", asegura.

Según los datos hechos públicos por la compañía presidida por Juan Carlos Escotet, el crédito a familias y empresas aumentó un 4,0%. Otras líneas de negocio como distribución de fondos de inversión y pensiones, seguros o medios de pago también tuvieron un desempeño muy relevante y superior a la media del sector.

Abanca incorporó más de 37.000 nuevos clientes en el primer trimestre del año, un crecimiento un 2% superior al alcanzado en el mismo periodo del año anterior. El 71% de las nuevas altas proceden de áreas geográficas distintas a Galicia.

"Este crecimiento se ve acompañado de un ambicioso plan de iniciativas para incrementar la calidad en el servicio, que tiene su reflejo en un crecimiento de dos puntos en el índice IPN (Índice de Prescripción Neta), que alcanza los 46 puntos. Además, tres de cada cuatro nuevos clientes valoran su relación con el banco con una nota de 9 o más (sobre 10 puntos)", afirma la entidad. Además, el banco gallego explica que "los sólidos fundamentales" de la entidad están siendo "reconocidos" por la agencias de rating en sus calificaciones.

Productividad

Abanca también detalla que la "adopción intensiva" de la inteligencia artificial le permite obtener "significativas mejoras en productividad y experiencia de cliente". Se han incorporado nuevas funcionalidades comerciales y se ha extendido el ámbito de uso de la IA, impulsando con ello la personalización de la oferta, el incremento del tiempo comercial y la transformación de procesos.

El volumen de negocio gestionado por la entidad bancaria supera ya los 138.000 millones de euros, un 6,5% más que en marzo de 2025. El crédito a la clientela se situó en 54.332 millones de euros, mientras que los recursos totales alcanzaron los 83.795 millones.

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La cartera de crédito en situación normal se incrementó en un 9%, con las empresas y familias, que suponen el 84%, como componente mayoritario. El crédito al sector privado creció en un 4, en términos interanuales.

Por tipología de productos, el 76% del total corresponde a depósitos a la vista y a plazo, mientras que el 24% restante a recursos fuera de balance (fondos de inversión, pensiones y seguros de ahorro).

La parte correspondiente a depósitos de clientes superan ya los 63.000 millones, tras crecer un 1,3% interanual. La cartera presenta un perfil netamente minorista: un 94% de los depósitos corresponde a familias y empresas, y la mayoría tiene un saldo inferior a los 100.000 euros.