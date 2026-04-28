A Coruña

A Universidade da Coruña acollerá dous congresos internacionais na semana da eclipse

Para o público non especializado o día 29 de abril se presentará a sesión 'Navegando polas estrelas'

Redacción
28/04/2026 16:16
Un hombre coloca las gafas protectoras a un niño, durante un eclipse parcial en A Coruña
Patrica G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

A Universidade da Coruña acollerá do 10 ao 14 de agosto dous congresos internacionais, o 'Third Solar MHD Conference' e o 'New Frontiers in Cosmology', coincidindo co fenómeno da eclipse. Dúas citas para especialistas na materia que contan coa colaboración da UDC.

O Paraninfo da UDC convertirase na sede dun encontro internacional de cosmoloxía, organizado polo Centro de Física Cosmolóxica de Berkeley (Universidade de Berkeley, California), a Fundación Simons e a Universidade da Coruña. Durante esa semana daranse cita na Reitoría máis de 300 investigadores de primeira orde procedentes de países de todo o mundo.

Nesas mesmas datas o Centro de Investigación TIC (Citic) da UDC, no Campus de Elviña, acollerá a 'Third Solar MHD Conference', unha cita centrada na física solar cun enfoque práctico. A axenda da MHD Conference é especializada, cubrindo temas avanzados como as observacións de eclipses e coronais, o uso de machine learning e big data en física solar, así como modelos de plasma multifluido.

Para o público non especializado

En materia de divulgación, desde a Unidade de Divulgación Científica da UDC estanse a poñer en marcha varias iniciativas para ofrecer ao público non especializado diferentes claves que permitan entender mellor este fenómeno, así como recomendacións para ter unha boa visualización e desfrutar da experiencia con seguridade.

A primeira delas desenvolverase esta semana, coincidindo co feito de que o día 30 de abril a posición do Sol será prácticamente a mesma que a prevista para o próximo 12 de agosto, co que será unha boa ocasión para testar os mellores puntos de visión. Neste caso trátase dunha actividade dirixida á comunidade universitaria que se fará no Planetario da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas. Así, o día 29 esta instalación acollerá a sesión 'Navegando polas estrelas', a cargo de Alsira Salgado e Ángel Arós.

A través de Onda Ciencia, o podcast da Universidade, elaborouse 'Cómo vivir unha eclipse? Que nos di astronomía?' dispoñible a través desta ligazón. Un episodio protagonizado por Ángel Arós, Xabier Pérez Couto, Alsira Salgado e Susana García Barros, persoas investigadoras da Universidade da Coruña que explican as claves científicas da eclipse total que terá lugar o 12 de agosto.

Xa por último, Xabier Pérez Couto (@astroxabi), investigador predoutoral no Citic, será o encargado do obradoiro 'Cando a Lúa apaga o Sol: a gran eclipse de 2026 na Coruña' que se celebrará no mes de xuño no Muncyt. O obradoiro combinará unha explicación divulgativa sobre a eclipse, en que se analizarán os intereses científicos asociados a este fenómeno, con orientacións para a súa observación segura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

