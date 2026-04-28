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A Coruña

A Coruña presume de UCI sostenible tras un reconocimiento nacional

Un proyecto para reducir el impacto ambiental de la fluidoterapia intravenosa gana el Premio New Medical Economics en la categoría de 'Compromiso con las políticas One Health'

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
28/04/2026 15:21
Entrada al Chuac, en una imagen de archivo
Archivo El Ideal Gallego
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El área sanitaria de A Coruña suma un nuevo reconocimiento a su larga lista de logros, esta vez por su compromiso con la sostenibilidad en materia sanitaria. En concreto, fue reconocida por su participación en el programa alineaODS, un proyecto que implica a varios hospitales y 42 profesionales de todo el país.

En este proyecto participan activamente dos servicios del área sanitaria de A Coruña: la Unidad de Cuidados Intensivos y Medioambiente. Lo hicieron mediante un proyecto de investigación, una de las cuatro líneas estratégicas de alineaODS, centrado en la reducción del impacto ambiental de la fluidoterapia intravenosa, una práctica por la que se administran de líquidos, electrolitos y nutrientes directamente al torrente sanguíneo y que se usa en casos de sepsis grave, quemaduras grandes o insuficiencias cardíacas descompensadas, entre otros. 

Desde los servicios coruñeses se trabajó en la elaboración de un marco práctico para medir la huella de carbono asociada a la fluidoterapia, lo que sirvió al proyecto alineaODS para ser distinguida con el Premio New Medical Economics en la categoría de 'Compromiso con las políticas One Health'. 

Foto de familia en la entrega del reconocimiento, con el gerente, Luis Verde, en el centro
Foto de familia en la entrega del reconocimiento, con el gerente, Luis Verde, en el centro
Cedida

Este reconocimiento, que fue recibido por el gerente del área sanitaria, Luis Verde; la jefa de Cuidados Intensivos del Chuac, Mónica Mourelo; y la del servicio de Medioambiente, Laura Larriba; refuerza el compromiso del área sanitaria con la sostenibilidad y gestión ambiental de la actividad asistencial. De hecho, el Chuac tiene en marcha desde hace dos años el proyecto 'UCI sostenible', que busca que las instalaciones e infraestructuras sean más respetuosas con el medio ambiente, resideña procesos con alto impacto en esta materia y la mejora en la gestión de residuos.

Formación

El área sanitaria también desarrolló actividades de formación y comunicación en sostenibilidad y gestión ambiental dirigida a los profesionales que participan en el proyecto. 

"La descarbonización del sector sanitario se presenta como una necesidad urgente y, al mismo tiempo, como una oportunidad para mejorar la sostenibilidad del sistema de salud. Proyectos como alineaODS y 'UCI sostenible' no solo contribuyen a reducir el impacto ambiental de los centros sanitarios, sino que también proporcionan herramientas para medir su comportamiento ambiental, establecer objetivos de reducción y adoptar estrategias alineadas con el enfoque One Health, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París", aplaude la gerencia del área sanitaria.

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