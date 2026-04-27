Vuelven las obras a Alcalde Marchesi tres años después

Desperfectos en el firme de caucho de Alcalde Marchesi Quintana

“Estamos encantados, tenemos una calle de diseño que humaniza”. Hay que remontarse a enero de 2023 para rescatar estas palabras de los vecinos que valoraban la, por aquel entonces, reciente actuación de Alcalde Marchesi. Ayer, tres años después, las obras volvieron a la vía, marcada por los desperfectos denunciados por comerciantes y residentes de la zona.

Es la empresa adjudicataria de la reforma integral de la calle quien se hará cargo de la nueva actuación, que estará centrada, según fuentes municipales, en poner hormigón pulido en los puntos más deteriorados, cambiar bancos y retirar los elementos de mobiliario blancos que no tienen árboles. Así, el color verde perderá peso en la calle que marcó un antes y un después en la política de humanización del Gobierno local.

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Si durante la pandemia esta y la calle Primavera fueron de las primeras que se hicieron plenamente peatonales para que los viandantes pudiesen mantener la distancia de seguridad, tras el covid la humanización de Alcalde Marchesi se terminó de configurar. Pero si en su momento fue pionera por su estética, que buscaba aportar luz a una calle oscura, esta se ha visto degradada con el paso de los años. El tiempo, no obstante, no es el principal culpable. Los vándalos no solo llenaron de pintadas el mobiliario urbano, también rompieron elementos como las mesas de ajedrez allí ubicadas. El pavimento, levantado por el paso de los coches o furgones de carga y descarga, también hace languidecer el estado de la calle.

Las actuaciones para poner fin a los desperfectos se llevarán a cabo tanto en Alcalde Marchesi como en la calle Primavera. Según la propuesta de modificación elaborada por el Gobierno municipal, los técnicos eliminarán la actual resina superficial para sustituirla por hormigón pulido, pero solo en los puntos deteriorados. Para ello se harán cortes del patrón con radiales.

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La actuación contempla la retirada de algunos bancos, que serán sustituidos por otros nuevos de tres metros con respaldo. También dirán adiós algunos de los elementos ovalados, manteniéndose solo los que contienen árboles en su parte central.

Varias fases

La obra, iniciada en 2022, intervino en un ámbito de 3.189 metros cuadrados. El presupuesto de los trabajos fue de 975.000 euros y el Ayuntamiento solicitó fondos Next Generation para sufragarlos. La reforma se dividió en tres fases para minimizar las alteraciones al tráfico y facilitar el acceso a los garajes del entorno, siendo el último tramo de actuación el que conecta las calles Ramón y Cajal y Posse. Esta llegó a su fin en junio de 2023.

El proyecto fue redactado por el estudio de arquitectura coruñés NAOS y su objetivo era la peatonalización, así como la mejora de las condiciones urbanas del espacio público. Además, los trabajos buscaban regenerar el tejido urbano, con zonas de ocio, paseo y descanso, y el bienestar y potenciación del comercio local.

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Hace unos meses, cuando los vecinos comenzaron a reclamar que se actuase en Alcalde Marchesi para mejorar su estado, un vecino aseguró que “la idea estaba muy bien, pero el resultado... No pedimos que quede como la calle Compostela, pero sí, por ejemplo, como lo que hicieron ahí atrás, en Río Monelos”.

Otros residentes de la zona coincidían con él en que “desde el primer día” ya se vieron zonas “que se habían levantado”. “Cada vez que la arreglan, se vuelve a romper. Se ve el deterioro desde el primer momento”, explicaron.

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Otra de las principales quejas que denunciaron los vecinos, fue la falta de iluminación, que deja el paso entre Ramón y Cajal y Cuatro Caminos “muy oscuro de noche, incrementando la sensación de inseguridad y que se produzcan conflictos y asaltos”. “Muchos vecinos han tenido que poner rejas en los portales para que no se colase la gente allí a dormir o hacer cualquier cosa”, expusieron.

Ahora, con el nuevo ‘lavado de cara’, el Gobierno local confía en que la obra, que forma parte de la ronda peatonal de la ciudad, que conectará San Diego y el Agra do Orzán una vez esté concluida la segunda fase de su paso por la Sagrada Familia, quede a gusto de todos.