Virginia Mato | “El perfil de una ingeniera informática es de lo más valorado por las empresas”

La profesora Virginia Mato, en la facultad de Informática de la UDC Cedida

Trasladar al estudiantado una mayor conciencia del impacto real que tiene la tecnología en la sociedad y, a su vez, mejorar el porcentaje femenino en los estudios tecnológicos, son los dos asuntos que más preocupan a Virginia Mato Abad (A Coruña, 1982). La profesora en la facultad de Ingeniería Informática de la UDC y codirectora de la cátedra Aldaba-WIB, fue reconocida la pasada semana con el Premio Ada Byron –que recogerá el próximo 12 de junio en Santiago– por su labor a la hora de impulsar iniciativas que contribuyen a dar visibilidad a las mujeres en el mundo de las TIC.

¿Qué significa este reconocimiento para usted?

Siento una gran satisfacción porque, sobre todo, ayuda a visibilizar el trabajo que estamos haciendo desde la cátedra para impulsar un poco esa representatividad dentro del ámbito tecnológico. Estoy muy agradecida por darle visibilidad, por reconocer el esfuerzo que estamos haciendo y por intentar que el mundo de la tecnología y de la innovación tecnológica sea más diverso y más representativo.

Laura Castro, primera catedrática en Construcciones Navales de Galicia | “La clave está en saber organizarse” Más información

Su barómetro de brecha de género muestra un mayor porcentaje de mujeres en carreras científicas que otros años, pero sigue siendo inferior en comparación con los de la primera década del siglo.

Sí, antes de 2010 el porcentaje de mujeres en Informática era superior al 30%, pero desde el curso 2010-11, los números andan entre el 12, 15 o 16%, no varía de ahí. Es verdad que vimos un poco la luz y la esperanza en el curso 2023-24 porque ahí subió varios puntos, alcanzando el 19%, pero estos dos últimos cursos es verdad que han vuelto a los registros anteriores, o sea, 14 o 15%. El punto positivo a esto es que las nuevas titulaciones que han surgido y que son una especialización de la informática, como son el grado en Inteligencia Artificial y el grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, sí que despiertan más interés, o sea, ahí hay más mujeres.

¿Cómo era antes la carrera de Informática?

Antes era diferente porque los grupos y las aulas eran mucho más grandes. Igual éramos cien o así, pero estábamos 30 chicas allí. Al final hacías grupo, no te sentías en ningún caso muy poco representada. Lo que ocurre ahora es que con los cambios de estudios y las inflaciones de los grados que se produjeron en el curso 2010-11, los grupos se han reducido mucho.

Cuatro alumnos vislumbran su futuro entre fórmulas y batas de laboratorio en la UDC Más información

¿Por qué cree que bajó el porcentaje de mujeres en la titulación?

Por muchos factores. Puede ser por la falta de referentes femeninos, quizá. Al final la sociedad, la familia y el centro escolar tienen mucho peso. El tener un referente o un profesor que te anime, puede tener un impacto importante en la sociedad y contribuir. Tenemos ahí un poco ese lastre de los estereotipos, de que es un trabajo muy poco sociable, por ejemplo, y eso pesa mucho. Todo eso hace que no se conozca en realidad que una profesión de un ingeniero informático es todo lo contrario.

En su caso, ¿qué le decía su entorno?

En mi caso fue todo lo contrario. Realmente fueron mis padres los que me animaron, yo tenía muchas dudas. A mí me gustaban mucho las matemáticas, pero en aquel momento la titulación no tenía tanta salida ni tanta proyección como tiene a día de hoy. Entonces fueron mis padres los que me dijeron que por qué no estudiaba Ingeniería Informática, que era una carrera que me iba a dar salidas en ese aspecto y que también tenía mucho componente matemático.

“Tenemos el lastre del estereotipo de que el mundo de la informática es un trabajo poco sociable, por ejemplo, y eso pesa mucho” Virginia Mato, profesora en Informática

¿Le preocupa que la mujer se quede fuera de la revolución tecnológica?

Esa es la principal preocupación. Al final, lo que intentamos reflejar con todas estas iniciativas es que no buscamos la igualdad, la equidad o la paridad, sino la pluralidad o la representatividad, porque eso genera productos de mejor calidad. A día de hoy, el perfil de una ingeniera informática es de lo más valorado por las empresas, porque es de lo que carecen y lo que necesitan. Si un equipo está formado solo por hombres, van a pensar como hombres, entonces no van a incorporar las necesidades que puedan tener otros colectivos.

El Centro de Química y Biología de la UDC logra ayudas para nuevas investigaciones Más información

¿Es una buena noticia que la Aesia se establezca aquí en A Coruña?

Fue un impulso muy positivo. Este año se titulan los primeros graduados en Inteligencia Artificial aquí en la facultad y estamos muy satisfechos por eso, porque está claro que es lo que llama y que no es algo reciente. Es una herramienta que ya existe desde hace muchos años, pero es verdad que en estos últimos ha tenido un boom enorme con todos los avances.