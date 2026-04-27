Uno de cada cuatro médicos del Chuac secundan el paro en el inicio de la semana de doble huelga

Una protesta de médicos en el centro de salud de Adormideras Quintana

A Coruña inicia una nueva semana de huelgas médicas que pone otra vez en jaque las consultas e intervenciones en centros de salud y hospitales del área sanitaria al coincidir, en esta ocasión, dos convocatorias: la nacional contra el Estatuto Marco del Gobierno central, y la gallega del sindicato O'Mega, que también pide a la Xunta un convenio propio. Unos paros que, según los datos de la Consellería de Sanidade, ya tienen un alto seguimiento. Solo en el turno de mañana, más de uno de cada cuatro profesionales sanitarios del Chuac secundaron la huelga.

En concreto, la Xunta cifra en un 26,14% el seguimiento en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña en el turno de mañana, por encima de la media autonómica (22,58%) y solo superada por el área de Vigo (27,16%). Sin embargo, O'Mega sitúa el seguimiento en los hospitales gallegos en un 84%.

En Atención Primaria, el impacto es mucho menor. En los centros de salud de A Coruña solo un 0,28% de los médicos secundaron el paro, siendo el área sanitaria con menor seguimiento. La media gallega se sitúa, en este caso, en un 2,44% según la Xunta, mientras que O'Mega lo sube a un 24%.

Dos convocatorias

Esta semana es especialmente conflictiva al coincidir los dos paros, lo que tendrá previsiblemente un alto impacto en las cancelaciones, un escenario con el que los coruñeses se han acostumbrado a convivir desde el comienzo del conflicto en diciembre de 2025.

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Aunque los datos de consultas e intervenciones afectadas en la jornada de este lunes se conocerán al día siguiente, el reguero de cancelaciones en A Coruña desde el inicio de la huelga se sitúa en torno a unas 20.000, aunque el Sergas ha ido haciendo encaje de bolillos para reubicar las citas con la máxima agilidad posible.

¿Por qué protestan los médicos?

La huelga nacional es la tercera en lo que va de año. Aunque las primeras protestas surgieron en diciembre, no fue hasta febrero cuando se decidió que se convocaría una semana al mes de paro hasta que se resolviese el conflicto. Los médicos rechazan el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y piden un texto propio que recoja las características de este colectivo.

Entre sus reivindicaciones figuran también la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Desde la anterior convocatoria de huelga de marzo se celebraron cuatro reuniones entre el ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga sin que se haya alcanzado un acuerdo que evite las movilizaciones. Las siguientes están programadas para las semanas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

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Esta huelga coincide con la convocatoria de O'Mega, que suma a esta reivindicación nacional una propia de Galicia en la misma línea: la negociación de un convenio colectivo propio con la Consellería de Sanidade. El sindicato asegura que esta demanda ya había sido presentada a la Xunta a finales del pasado año, pero no ha recibido respuesta alguna. La convocatoria de O'Mega incluye también las reivindicaciones de los facultativos que se niegan a hacer peonadas en los hospitales del Sergas.

Con este fin llevarán a cabo concentraciones frente a hospitales y centros de salud durante toda la semana, que este lunes tuvieron lugar en el Hospital Universitario de Ourense y en el Lucus Augusti. El jueves 30 será el turno del Chuac.