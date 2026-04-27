Un nuevo sabor llega a A Coruña: abre una pastelería palestina en el centro comercial Cuatro Caminos

Centro Comercial Cuatro Caminos El Ideal Gallego

"A Coruña, prepárate, un nuevo sabor llega a Galicia". Con esta premisa se presenta la Pastelería Palestina que abrirá el sábado, 2 de mayo, en el centro comercial Cuatro Caminos. Creada por un palestino, el establecimiento promete "un nuevo concepto de dulces premium artesanales".

Con motivo de la próxima apertura, la cuenta de Instagram de la pastelería ha activado un sorteo de una caja de surtido de dulces artesanales personalizada. Pese a no conocer todavía la carta del local, el creador de la marca ha adelantado lo que será el producto estrella: el vaso kunafa "más viral", elaborado con pistacho premium, kunafa crujiente y un ingrediente secreto.