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A Coruña

Un avión de Ryanair aterriza por primera vez en la historia en Alvedro

Procedente de Dublín, se desconoce el motivo de la operación

Lara Fernández
Lara Fernández
27/04/2026 17:34
Un avión de Ryanair
Archivo El Ideal Gallego
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Visita sin precedentes en A Coruña. Un avión de Ryanair, compañía que nunca ha operado en Alvedro, aterrizó este lunes, por primera vez en su historia, en la pista del aeropuerto. Fue a las 16.11 horas cuando tomó tierra en la ciudad, procedente de Dublín.

No se trata de un desvío, por lo que su aterrizaje en Alvedro fue programado con antelación. De momento, se desconoce el motivo, pero la aeronave, un Boeing 737-8AS, partió a las 16.48 horas rumbo a Lisboa, por lo que la visita en A Coruña fue fugaz. No obstante, esta despertó la expectación de los que vieron la aeronave en la pista de Alvedro. 

Lo que hace más curiosa esta noticia es que la compañía, que operaba gran parte de los vuelos disponibles en Lavacolla hasta el último trimestre del año pasado, dejó en mínimos su oferta en la terminal de Santiago y abandonó Vigo. Hasta la fecha, nunca ha operado un vuelo en Alvedro. 

Pasajeros en la terminal de Alvedro

Alvedro, el aeropuerto gallego que más crece mientras Lavacolla cae en picado

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