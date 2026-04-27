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A Coruña

Sanidade inicia el proceso para dotar a las Urgencias del Chuac de una sala de radiología digital robotizada

La Xunta saca a licitación el contrato por más de 260.000 euros y las empresas tienen hasta el 8 de mayo para presentar sus ofertas

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
27/04/2026 13:10
Dos personas en la entrada de Urgencias del Chuac
Dos personas en la entrada de Urgencias del Chuac
Carlota Blanco
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La Consellería de Sanidade saca a licitación una sala de radiología digital robotizada con destino al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), que contará con nuevos equipos de última generación.

En concreto, la Xunta anuncia que entre dichos equipos se incluirá un generador de rayos X, colimador (dispositivo parta controlar el tamaño y la forma del haz de rayos X), tubo de rayos X con soporte telescópico de techo, mesa de exploración radiológica, bucky mural (elemento para sujetar el receptor de imagen verticalmente) y un detector digital.

La Consellería de Sanidade sacó el contrato a licitación por 260.755 euros e indicó que la empresa que resulte adjudicataria deberá encargarse de las actuaciones que sean necesarias para la instalación de los equipos.

Las entidades interesadas en participar en este procedimiento tienen hasta el próximo 8 de mayo para presentar sus ofertas.

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