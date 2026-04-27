El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

O Concello da Coruña ofrece 1.080 prazas gratuítas en excursións culturais dos centros cívicos

As inscricións abriranse entre o 28 e o 30 de abril, segundo a data da excursión e o centro cívico de referencia

Redacción
27/04/2026 20:03
Centro Cívico de O Castrillón
Nos centros cívicos poderán realizarse as inscricións
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

O Concello organiza unha nova programación de excursións culturais vinculada á rede municipal de centros cívicos, cun total de 1.080 prazas gratuítas destinadas a persoas maiores de 50 anos. A iniciativa inclúe dúas rutas diferentes, que se desenvolverán durante o mes de maio e que permitirán achegar as persoas participantes a diferentes espazos de interese cultural e patrimonial de Galicia.

A primeira das propostas terá lugar os días 7 e 8 de maio, cun percorrido por Baiona e Pontevedra. A segunda realizarase os días 11 e 12 de maio, con visitas a Lugo e Portomarín. En todos os casos, a saída será ás 9.30 horas desde a parada asignada a cada centro cívico e a chegada á Coruña está prevista a partir das 19.30 h.

A concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, destacou que “estas actividades reforzan o papel dos centros cívicos como espazos de encontro, convivencia e participación activa nos barrios”. Canosa subliñou tamén que “as excursións culturais permiten seguir promovendo o benestar, a socialización e o acceso á cultura entre as persoas maiores, cunha oferta gratuíta e descentralizada”.

As inscricións deberán realizarse nas conserxarías dos centros cívicos, no horario de apertura. Poderán solicitalas persoas maiores de 50 anos, que deberán presentar o DNI para acreditaren a idade. Cada solicitante poderá reservar ata dous asentos, polo que a persoa acompañante poderá ter menos de 50 anos. No caso de acompañantes menores de 18 anos, deberán contar coa autorización correspondente e ir sempre acompañadas.

As visitas nas vilas de destino serán libres e a comida correrá por conta de cada persoa participante.

Programación completa por días 

Mércores, 7 de maio: Baiona e Pontevedra. Saída ás 9.30 h | Centros cívicos do Castrillón, Elviña, Monelos, Os Mallos e Labañou | Inscrición do 28 de abril ao 4 de maio

Xoves, 8 de maio: Baiona e Pontevedra. Saída ás 9.30 h | Centros cívicos de Novoboandanza, Os Rosales, San Diego, Monte Alto e Mesoiro | Inscrición do 28 de abril ao 5 de maio

Luns, 11 de maio: Lugo e Portomarín. Saída ás 9.30 h | Centros cívicos de Eirís, Cidade Vella, Palavea, Artesáns e Feáns | Inscrición do 30 de abril ao 6 de maio

Martes, 12 de maio: Lugo e Portomarín. Saída ás 9.30 h | Centros cívicos da Sagrada Familia, O Birloque, A Silva, Pescadores, San Pedro de Visma, Castro de Elviña, Santa Margarida e Santa Lucía | Inscrición do 30 de abril ao 6 de maio

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

