Montse Paz, nueva teniente de alcaldesa y miembro de la Junta de Gobierno de A Coruña
La concejala de Seguridad Ciudadana formará parte de las reuniones quinquenales del Gobierno municipal
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña tendrá un nuevo miembro a partir de ahora, tras la incorporación de una nueva concejala a las reuniones quinquenales. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de A Coruña informa que la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, formará parte de la misma a partir de ahora.
Además, la edil es nombrada también, como se detalla en el BOP, nueva teniente de alcaldesa.
De este modo, la Junta de Gobierno Local queda constituida por ocho miembros: Inés Rey, José Manuel Lage, Nereida Canosa, Yoya Neira, Gonzalo Castro, Noemí Díaz, Francisco Dinís Díaz y la recién incorporada Montserrat Paz.
"Por necesidades organizativas é necesario ampliar a composición dos membros da Xunta de Goberno Local", reza el decreto por el que se nombra a la edil de Seguridad como nueva incorporación a estas reuniones en las que se ejercen las funciones ejecutivas y administrativas del Ayuntamiento de A Coruña.