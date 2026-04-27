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A Coruña

Montse Paz, nueva teniente de alcaldesa y miembro de la Junta de Gobierno de A Coruña

La concejala de Seguridad Ciudadana formará parte de las reuniones quinquenales del Gobierno municipal

Redacción
27/04/2026 10:30
La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, en una rueda de prensa
La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, en una rueda de prensa
Quintana
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña tendrá un nuevo miembro a partir de ahora, tras la incorporación de una nueva concejala a las reuniones quinquenales. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de A Coruña informa que la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, formará parte de la misma a partir de ahora.

Además, la edil es nombrada también, como se detalla en el BOP, nueva teniente de alcaldesa.

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De este modo, la Junta de Gobierno Local queda constituida por ocho miembros: Inés Rey, José Manuel Lage, Nereida Canosa, Yoya Neira, Gonzalo Castro, Noemí Díaz, Francisco Dinís Díaz y la recién incorporada Montserrat Paz.

"Por necesidades organizativas é necesario ampliar a composición dos membros da Xunta de Goberno Local", reza el decreto por el que se nombra a la edil de Seguridad como nueva incorporación a estas reuniones en las que se ejercen las funciones ejecutivas y administrativas del Ayuntamiento de A Coruña.

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