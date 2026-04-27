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A Coruña

Miguel Lago, jocoso sobre el Dépor y A Coruña: "Ojalá subáis. Lo que es bueno para la segunda ciudad de Galicia, es bueno para Galicia"

El vigués, que se presentó en el teatro Colón junto con Roberto Vilar en el marco del EMHU, hizo referencias a los blanquiazules

Redacción
27/04/2026 19:36
Miguel Lago en el EMHU 2026
El humorista Miguel Lago (a la derecha), este sábado en el Teatro Colón, junto a Roberto Villar
Joaquín Abad
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Aunque ayer domingo, tras el robo de dos puntos al conjunto coruñés el sábado en el partido en Brugos, no estaba el horno para bollos entre los deportivistas, Miguel Lago hizo jocosas referencias al equipo blanquiazul en su presentación del pasado sábado en el teatro Colón, en el marco del EMHU 2026, junto con Roberto Vilar.

En su espectáculo, Lago no sólo bromeó sobre personajes de la esfera política nacional como Koldo García, José Luis Ábalos o Ione Belarra, sino que logró sacar algunas risas a la audiencia al mencionar al Deportivo

“No, en serio, ojalá subáis a Primera, porque es bueno para toda Galicia. Y lo que es bueno para la segunda ciudad de Galicia, es bueno para Galicia" dejó caer ante la audiencia. Después añadió: “Os aseguro que la Primera está igual que la última vez que estuvisteis”. 

"Tenía que decirlo solo una vez", acotó el humorista, presentador y actor, antes de afirmar que esperaba "no hacer un show de segunda", en referencia a la categoría en la que actualmente milita el Dépor.

Entre el público, hubo quien pensó que de segunda había sido su última actuación en la ciudad herculina, en noviembre del año pasado, cuando, en la Gala ilusión celebrada en la sala Pelícano, realizó un monólogo plagado de comentarios soeces que desconcertó a los asistentes. A su término, los aplausos escasearon.

Por suerte para Lago, también para Roberto Vilar, la presentación de 'Pintando la mona juntos' en el Colón el pasado domingo, tuvo un final más feliz.

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