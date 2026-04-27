La Xunta invierte más de tres millones en A Coruña en cursos de formación para desempleados

Belén do Campo, durante la visita esta mañana Patricia G. Fraga

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por Héctor Cañete del Campo, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería da Coruña, y José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería, participó esta mañana en la inauguración de un nuevo curso AFD (Acciones Formativas para Desempleados) de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar correspondiente a la convocatoria 2026-2027 con un presupuesto de cerca de 40.000 euros en la sede de la asociación hostelera coruñesa. En la ciudad, relató la delegada, la Xunta ya impulsa 60 cursos AFD por una cuantía de 3,1 millones de euros.

Durante su intervención, la delegada comentó que el Gobierno gallego mantiene abierta la convocatoria 2026-2027 de las AFD, con un presupuesto total de 60 millones de euros para mejorar la empleabilidad y responder a las necesidades reales de talento del tejido empresarial gallego. Así, explicó que la Asociación Provincial de Hostelería ya cuenta con tres nuevos cursos aprobados: dos de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar y otro de Cocina, con un aporte global de cerca de 173.000 euros.

Belén do Campo puso en valor el compromiso de esta entidad con la formación, destacando que, desde el inicio de la actual legislatura, desde el año 2024, e incluyendo los tres cursos recién aprobados, ya se organizaron, en este centro, 18 acciones formativas AFD en las diferentes convocatorias bianuales, que contaron con un apoyo de la Xunta de cerca de 1.100.000 euros. En su opinión, esto demuestra su apuesta de colaboración para contar con profesionales capacitados para dar respuesta a las demandas del actual mercado laboral.

La delegada participó en una rueda de prensa conjunta con Cañete y Almeida, en la que puso en valor el diálogo constante de la Xunta con el sector. En este sentido, incidió en la importante inversión destinada a la modernización y profesionalización del sector turístico de alojamientos y restaurantes, con ayudas para la actualización de infraestructuras (4,5 millones de euros), la implantación de medidas de eficiencia energética (10 millones en 2025) y otras aportaciones de fondos propios y europeos que, solo en el último año, superaron los 30 millones de euros para el turismo gallego.

Belén do Campo mencionó también la Estrategia de Turismo 2030, aprobada en el 2024, elaborada mediante un proceso participativo con el Clúster Turismo de Galicia. Para su desarrollo, se celebraron más de 20 mesas de trabajo en todo el territorio gallego, con la participación de más de 400 profesionales y alrededor de 600 encuestas online. El resultado es un documento con un presupuesto global de 1.000 millones de euros, estructurado en ocho misiones que incluyen 64 medidas.