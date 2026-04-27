La Taberna da Galera de A Coruña, mejor tortilla de Galicia: "El secreto es la dedicación"

Nico Pedetti posa con su premio Quintana

Para hacer la mejor tortilla de Galicia Nico Pedetti, de la coruñesa Taberna Da Galera, tuvo que romper muchos huevos. Pero su esfuerzo ha merecido la pena, tras convertirse esta tarde en el flamante vencedor del II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas en su modalidad tradicional. "El secreto es la dedicación", contaba emocionado tras recibir el galardón desde un CIFP Paseo das Pontes que sirvió como sede para la competición. Se trata del mismo premio que en la primera edición del concurso, celebrada en octubre de 2024, ya había ganado A Coruña, si bien en aquella ocasión fue para Ramón Rodríguez, de O Cabo.

En el torneo, clasificatorio para el Campeonato de España, han participado 31 bares y restaurantes de toda Galicia. La final reunió a los mejores establecimientos de la comunidad autónoma. El segundo y tercer puesto han sido para La Base Asador, con David Fariña, en Carballo, y Caserío de Tíon, con Carlos Boado, en Coirós. El jurado formado por grandes referentes gastronómicos ha valorado una competición que servirá como clasificatoria para el Campeonato de España, que se celebrará en la próxima edición de Alicante Gastronómica, impulsado dentro del circuito nacional promovido por Rafael García Santos.

A Coruña tiene la mejor tortilla de Galicia y Betanzos, la mejor tortilla con ingredientes extra Más información

Este campeonato ha acogido dos competiciones en una gran jornada gastronómica que se ha desarrollado en torno a dos categorías que reflejan la evolución gastronómica de este plato: la tortilla de patatas tradicional, que ha premiado la mejor versión del gran clásico de la cocina española; y la tortilla de patatas ‘con’, una categoría que abre la puerta a la creatividad de los cocineros incorporando ingredientes y matices que reinterpretan este plato popular.

En la categoría de tortilla de patatas ‘con’ el ganador ha sido Adega Lastras, con Pedro Miño, en Betanzos. Mientras que el segundo ha recaído en Ankha, con Samuel Curbeira, en Ferrol, y el tercer puesto ha terminado en un empate entre Muelle 33, con Alberto García Ponte, en Sada, y Kaldi Coffee, con Borja González, en Ourense.

Los ganadores del campeonato obtienen además su clasificación para el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el recinto ferial IFA-Fira Alacant dentro de la feria Alicante Gastronómica, uno de los grandes encuentros culinarios del país.

Ambos ganadores han sido proclamados por un jurado presidido por Rafael García Santos y formado por destacados profesionales y referentes del sector gastronómico como José Manuel Crespo de ‘El Manjar’, Ricardo Martín de ‘Monalisa’, Ramón Rodríguez de ‘O cabo’, Bibiana Cardona de ‘La casa de las 5 puertas’ , Javier Izquierdo de ‘Mesón el Viso’ , Celia Correia de ‘La Teulada’, Carlos Baño de ‘Tescoma’ , Pedro Morán de ‘Casa Gerardo’ , Alejandro Oliveira de ‘La falda de chamberí’, Juan Antonio Duyos ‘Gourmet’ , José Gómez ‘Cárnicas Joselito’, J. A. Gómez ‘Burgos Alimenta’ y Beatriz Sotelo.

La cita ha contado con la participación de más de una treintena de restaurantes procedentes de Betanzos, Ferrol, Ourense, Lugo, A Coruña, Coirós, Santiago de Compostela, Pontevedra, Sada, Vigo, Perillo, Carballo, Melide, Ourense, Santiago y Viveiro, entre otros, lo que pone de manifiesto la amplia representación territorial del certamen y su capacidad para vertebrar el conjunto del ecosistema gastronómico gallego.

El evento, patrocinado por Tescoma, Coren y Estrella Galicia, así como con la colaboración de la Xunta, Cámara de Alicante, IXP Patata de Galicia o Aceites Abril, entre otros, ha servido además como fase clasificatoria para el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, brindando a los ganadores la oportunidad de representar a Galicia en el principal certamen nacional.