La serie 'Ardora' se une al Puerto de A Coruña en la protección del mar

Paula Rodríguez, directora de Telefónica en Galicia y Asturias; Raúl Bustamante, de Movistar Plus+; Martín Fernández Prado, presidente del Puerto; y Alfonso Blanco, director de Portocabo Aitana Álvarez

`Ardora´, una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Portocabo, rodada en A Coruña, se suma a la campaña de sensibilización impulsada por la Autoridad Portuaria de A Coruña, que incluye la instalación de 40 placas de latón en distintos puntos de la Marina y O Parrote, en espacios portuarios abiertos al uso público.

Estas placas forman parte de una acción informativa que recuerda a la ciudadanía que muchas rejillas y sumideros del pavimento desembocan directamente en el mar, por lo que cualquier residuo arrojado en ellos acaba contaminando el ecosistema marino.

Con el mensaje "No arrojes nada. El mar empieza aquí", la campaña pretende visibilizar el impacto de los pequeños gestos cotidianos y fomentar comportamientos responsables en el entorno urbano y portuario.

La producción ‘Ardora’ ha querido sumarse a este mensaje integrándolo en su propia narrativa audiovisual. De hecho, la serie incluye una de estas placas en sus escenas, incorporando así la iniciativa dentro de su universo ficcional como parte de su apuesta por la sostenibilidad.

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Con el objetivo de minimizar su impacto ambiental, la serie `Ardora´ cuenta con un Plan de Sostenibilidad que abarca las fases de preproducción, rodaje y postproducción. Asimismo, se elaborará un informe de resultados que incluirá el cálculo de la huella de carbono de la producción, así como las medidas de sostenibilidad implantadas y su eficacia. Este cálculo será verificado por una entidad externa e independiente que acreditará su validez.

Además de este plan integral, la producción ha contado con Ana de Aspe de ‘La Tribu Verde’ como ecománager y la aplicación de protocolos específicos de rodaje sostenible, reforzando el compromiso de Movistar Plus+ con el desarrollo de contenidos responsables.

En el marco de esta colaboración, la Autoridad Portuaria ha hecho entrega a los responsables de la serie de una de las placas incluidas en la trama, como símbolo de la conexión entre el sector audiovisual y la sensibilización ambiental.

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha felicitado a Movistar Plus+ y a Portocabo por haber querido recoger en Ardora la relevancia del cuidado del medio ambiente, y mostró su satisfacción por el hecho de que en la serie se dé visibilidad a la campaña emprendida por el Puerto con la instalación de las placas en el frente marítimo de la ciudad.

Por su parte, el director general de Portocabo, Alfonso Blanco, ha destacado la buena colaboración con el puerto durante el rodaje: “Para que ‘Ardora' fuera una serie realista y conectada con A Coruña, el puerto tenía que formar parte de la historia. Es un elemento esencial de la ciudad y por eso lo incorporamos como uno de los entornos clave. A mayores, quisimos integrar de manera visual esta campaña que se estaba llevando a cabo en la vida real y que nos parecía muy inspiradora. En Portocabo llevamos tiempo aplicando medidas sostenibles en nuestras producciones, así que incluirlo también en la narrativa de la serie tenía todo el sentido”.

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Raúl Bustamante Matías, responsable de Relaciones Institucionales de Movistar Plus+, ha subrayado: “Movistar Plus+ se consolida como un referente en producción audiovisual más sostenible con 46 producciones que han contado con planes de sostenibilidad específicos, gracias a los cuales, se han evitado de media un 12% de emisiones. En este contexto, ‘Ardora’ da un paso más y convierte ese compromiso en algo tangible, integrando el mensaje de esta placa de forma directa en su narrativa audiovisual".

Una parte significativa de la serie ha sido rodada en localizaciones del puerto de A Coruña, que tendrá un papel destacado en la ficción, contribuyendo a reforzar la presencia del entorno marítimo y urbano de A Coruña en la narrativa de la serie.

El estreno de ‘Ardora’, de cinco episodios, está previsto para 2027 en exclusiva en Movistar Plus+. La serie, producida por la productora coruñesa Portocabo, está protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez, creada por Pepe Coira y Fran Araújo (Rapa, Hierro) y dirigida por Jorge Coira (Rapa, Hierro).

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La serie se centra en Estela, una abogada en el turno de oficio de A Coruña, que ha de defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. El caso parece sencillo. Todo apunta a que es culpable y que Estela podrá dedicar sus energías a atender su compleja vida personal. Durante el proceso, Estela tiene que enfrentarse a Luis, un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad.