La hostelería de A Coruña y Coca-Cola impulsan su alianza para reforzar el sector en la provincia

Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, con Ane Epalza, Directora Asociada de Comunicación y Sostenibilidad Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners Cedida

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Coca-Cola Europacific Partners Iberia (CCEP) firmaron hoy un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el sector hostelero en la provincia y avanzar conjuntamente en sostenibilidad, innovación y compromiso social, según informó Coca-Cola en un comunicado. El acuerdo, explican, consolida una relación estratégica basada en el apoyo mutuo, la dinamización del sector y la generación de valor para los establecimientos hosteleros, en un contexto en el que la sostenibilidad y la adaptación a nuevos modelos de consumo son clave.

Entre las principales líneas de actuación contempladas en el acuerdo se incluyen la difusión de contenidos a través de las publicaciones de la asociación y la participación conjunta en acciones de voluntariado y cuidado del entorno, en el marco de iniciativas como Mares Circulares, y del impulso conjunto al programa 'Hostelería #PorElClima', que promueve la reducción de la huella de carbono en bares y restaurantes mediante acciones concretas y medibles.

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La firma del convenio tuvo lugar hoy durante una visita institucional a la fábrica de Coca-Cola, encabezada por el presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, en la que han participado la directiva y asociados de la entidad. Por parte de la empresa estaba presente Ane Epalza, Directora Asociada de Comunicación y Sostenibilidad Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners. A través de esta colaboración, ambas entidades refuerzan su compromiso con una hostelería más responsable, eficiente y alineada con los retos medioambientales actuales, facilitando herramientas y acompañamiento al sector para avanzar en esta transición.

Este acuerdo pone de manifiesto la apuesta de Coca-Cola Europacific Partners por el desarrollo del tejido hostelero local, un sector clave en la economía gallega, así como su voluntad de generar impacto positivo en el entorno, comentan. Por su parte, la Asociación de Hostelería de A Coruña continúa consolidándose como un actor clave en la representación, modernización y acompañamiento del sector, impulsando iniciativas que mejoran su competitividad y sostenibilidad.