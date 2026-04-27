Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La hostelería de A Coruña y Coca-Cola impulsan su alianza para reforzar el sector en la provincia

La asociación y la empresa firman un convenio para avanzar en sostenibilidad y compromiso social

Redacción
27/04/2026 17:50
Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, con Ane Epalza, Directora Asociada de Comunicación y Sostenibilidad Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners
Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, con Ane Epalza, Directora Asociada de Comunicación y Sostenibilidad Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Coca-Cola Europacific Partners Iberia (CCEP) firmaron hoy un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el sector hostelero en la provincia y avanzar conjuntamente en sostenibilidad, innovación y compromiso social, según informó Coca-Cola en un comunicado. El acuerdo, explican, consolida una relación estratégica basada en el apoyo mutuo, la dinamización del sector y la generación de valor para los establecimientos hosteleros, en un contexto en el que la sostenibilidad y la adaptación a nuevos modelos de consumo son clave.

Entre las principales líneas de actuación contempladas en el acuerdo se incluyen la difusión de contenidos a través de las publicaciones de la asociación y la participación conjunta en acciones de voluntariado y cuidado del entorno, en el marco de iniciativas como Mares Circulares, y del impulso conjunto al programa 'Hostelería #PorElClima', que promueve la reducción de la huella de carbono en bares y restaurantes mediante acciones concretas y medibles.

Banco proyecto de Mares Circulares

Mares Circulares transforma residuos marinos en un banco para la Universidade da Coruña

Más información

La firma del convenio tuvo lugar hoy durante una visita institucional a la fábrica de Coca-Cola, encabezada por el presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, en la que han participado la directiva y asociados de la entidad. Por parte de la empresa estaba presente Ane Epalza, Directora Asociada de Comunicación y Sostenibilidad Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners. A través de esta colaboración, ambas entidades refuerzan su compromiso con una hostelería más responsable, eficiente y alineada con los retos medioambientales actuales, facilitando herramientas y acompañamiento al sector para avanzar en esta transición.

Este acuerdo pone de manifiesto la apuesta de Coca-Cola Europacific Partners por el desarrollo del tejido hostelero local, un sector clave en la economía gallega, así como su voluntad de generar impacto positivo en el entorno, comentan. Por su parte, la Asociación de Hostelería de A Coruña continúa consolidándose como un actor clave en la representación, modernización y acompañamiento del sector, impulsando iniciativas que mejoran su competitividad y sostenibilidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Escolares en un aula, en una imagen de 2020

La Xunta aprueba las ayudas para adquirir libros de texto, que van desde los 160 a los 270 euros
Europa Press
Convención franquicia Claudio

Gadisa reúne a máis de 300 persoas na Convención anual da súa franquía Claudio
Redacción
El ideal gallego

Juzgan este martes a dos jóvenes acusados de golpear a Yoel Quispe antes de ser apuñalado
Europa Press
La profesora Virginia Mato, en la facultad de Informática de la UDC

Virginia Mato | “El perfil de una ingeniera informática es de lo más valorado por las empresas”
Dani Sánchez