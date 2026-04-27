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A Coruña

La Fundación San Rafael crea un "espacio" de consejos sobre salud

La primera sesión tendrá lugar este miércoles 29 bajo el título ‘Entender y gestionar la ansiedad en el día a día’

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
27/04/2026 17:16
La psicóloga Marta de la Fuente y la directora de la Fundación San Rafael, Dolores Estrada
La psicóloga Marta de la Fuente y la directora de la Fundación San Rafael, Dolores Estrada
Archivo El Ideal Gallego
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Nace ‘Espacio Salud’, un proyecto de la Fundación San Rafael que busca dar consejos y recomendaciones sobre diferentes enfermedades y aspectos relacionados con el bienestar físico, mental y emocional de las personas.

Su formato de charlas y conferencias con distintos profesionales recuerda al programa ‘Nos quitamos la bata por ti y por mi’, aunque este se centra en una sola patología durante todo el año mientras ‘Espacio Salud’ pretende dar pequeñas “píldoras” sobre diferentes dolencias. “Se trata de dar tips para ayudar a la gente a llevar mejor determinado trastorno o patología. No les vamos a contar todo el proceso desde cero, sino que les daremos consejos prácticos para gestionarlo mejor”, explica la directora de la Fundación, Dolores Estrada.

El ciclo de charlas buscará responder así a diferentes preguntas que surgen entre los pacientes, como qué ejercicios pueden hacer con determinadas patologías o qué tipo de alimentación es mejor en cada caso.

Primera sesión

La primera sesión tendrá lugar este mismo miércoles 29 en la sede de la Fundación San Rafael a las 19.00 horas. Bajo el título ‘Entender y gestionar la ansiedad en el día a día’, la conferencia correrá a cargo de la psicóloga Marta de la Fuente.

El ciclo seguirá durante todo el año y tratará temas como el insomnio, la soledad o el acompañamiento emocional en la enfermedad.

“Yo siempre defiendo que hay que acudir a profesionales rigurosos, que son quienes han dedicado su vida a estudiar esto. En salud no se puede jugar. Esto también sirve para contrarrestar esos miedos con información fiable”, asegura Estrada.

Todas las sesiones tendrán un aforo de 45 personas, para garantizar un ambiente íntimo. La inscripción previa es obligatoria por teléfono (981 981 90 00 11) o mail (eventos@fundacionsanrafael.org). 

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