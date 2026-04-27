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A Coruña

Juzgan este martes a dos jóvenes acusados de golpear a Yoel Quispe antes de ser apuñalado

Los hechos se produjeron en la Nochebuena de 2023, en la calle de Juan Flórez 

Europa Press
27/04/2026 18:52
Algunos amigos y familiares durante una protesta en la ciudad de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Dos jóvenes acusados de golpear a Yoel Quispe, antes de fallecer de una puñalada mortal en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, serán juzgados este martes en el Penal número 3 de esta ciudad como autores de un delito de lesiones.

A ambos se les acusa de propinar diversos golpes al joven de 22 años antes de que otra persona, según las acusaciones, le asestase la puñalada mortal en unos hechos que se produjeron de madrugada en la zona de la calle Juan Flórez.

El juicio por el apuñalamiento mortal en A Coruña de Yoel Quispe comenzará el 1 de junio

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Mientras, del 1 al 19 de junio la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá en relación a lo sucedido otro juicio con tres jóvenes en el banquillo de los acusados.

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres debían ser juzgados por asesinato.

Altar de Yoel

La familia de Yoel Quispe recuerda su asesinato y espera el juicio contra tres personas

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En relación a su grado de implicación, consideran autor material del asesinato al joven que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

Así lo recoge también el auto que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como autor de asesinato; al segundo como cooperador necesario de un delito de asesinato y al tercero como encubridor de este mismo delito, lo que supone una variación de las penas, de hasta 25 años de prisión para los dos primeros, según el letrado de la familia, y de tres años para el tercero.

La madre de Yoel Quispe cree que el autor de su muerte busca reducir pena tras mostrar arrepentimiento en una carta

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La postura de las defensas en el procedimiento ha sido, mientras, reclamar el sobreseimiento. Finalmente, en el auto, la titular del juzgado de instrucción acordó decretar la apertura de juicio oral, con Tribunal del Jurado, por asesinato, como planteaba la familia, y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de ellos.

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