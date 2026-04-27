Juzgan este martes a dos jóvenes acusados de golpear a Yoel Quispe antes de ser apuñalado

Algunos amigos y familiares durante una protesta en la ciudad de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Dos jóvenes acusados de golpear a Yoel Quispe, antes de fallecer de una puñalada mortal en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, serán juzgados este martes en el Penal número 3 de esta ciudad como autores de un delito de lesiones.

A ambos se les acusa de propinar diversos golpes al joven de 22 años antes de que otra persona, según las acusaciones, le asestase la puñalada mortal en unos hechos que se produjeron de madrugada en la zona de la calle Juan Flórez.

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Mientras, del 1 al 19 de junio la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá en relación a lo sucedido otro juicio con tres jóvenes en el banquillo de los acusados.

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres debían ser juzgados por asesinato.

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En relación a su grado de implicación, consideran autor material del asesinato al joven que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

Así lo recoge también el auto que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como autor de asesinato; al segundo como cooperador necesario de un delito de asesinato y al tercero como encubridor de este mismo delito, lo que supone una variación de las penas, de hasta 25 años de prisión para los dos primeros, según el letrado de la familia, y de tres años para el tercero.

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La postura de las defensas en el procedimiento ha sido, mientras, reclamar el sobreseimiento. Finalmente, en el auto, la titular del juzgado de instrucción acordó decretar la apertura de juicio oral, con Tribunal del Jurado, por asesinato, como planteaba la familia, y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de ellos.