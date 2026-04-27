Barcos atracados en Oza, en una imagen de 2018 PATRICIA G. FRAGA

Tal día como hoy, hace 25 años, era noticia que la Policía Nacional detenía a tres jóvenes tras robar en un barco amarrado en Oza. Los malhechores abandonaron en su huida tras un segundo intento de robo varias herramientas que seguramente usaron para hacerse con su botín. Otro suceso destacaba en la información local hace 50 años, con la detención de un joven apodado ‘El Látigo’, que había causado una trifulca en un bar. También hace 75 años los sucesos sorprendían a los vecinos de la ciudad, tras un choque de automóviles en la avenida de Linares Rivas. No hubo daños personales. Hace 100 años, el Ayuntamiento convocaba el concurso para adjudicar la instalación de la elevación de las aguas del alcantarillado de la urbe.

Hace 25 años | Detienen a tres jóvenes por robar en un barco

La Policía Nacional detuvo a tres jóvenes como presuntos autores de un robo en el interior de un barco que se encontraba atracado en el muelle de Oza. Los arrestados se llevaron dos equipos de situación y navegación por satélite (GPS), un cuchillo y prendas de ropa. Tras apoderarse de este material se trasladaron a la embarcación contigua. Sin embargo, huyeron antes de cometer un nuevo robo al percatarse de que había una persona vigilando el barco. La Policía Nacional identificó y detuvo en los últimos días a los presuntos autores del robo. Las investigaciones comenzaron tras la denuncia presentada por el armador de esta embarcación el pasado día 13, horas después de que se perpetrase el asalto. El barco se encontraba esa madrugada atracado en los varaderos de Oza. Los autores del robo accedieron al interior del buque a través de una escalera. En su huida abandonaron varias herramientas posiblemente utilizadas en el robo.

Hace 50 años | La Policía arresta a ‘El Látigo’ por una trifulca

A requerimiento de Joaquín López Cousillas, de 35 años de edad, la Policía detuvo ayer a Armando Fernández, de 31 años, conocido por ‘El Látigo’. Según declaración de aquel, estaba en un bar de la calle Panaderas cuando entró el detenido. Estando éste en el establecimiento pidió una copa y dirigiéndose al denunciante le dijo: “Necesito pasta y tienes que dármela, porque ya sabes que soy ‘El Látigo’”. Cousillas dijo que no y que lo que tenía que hacer era pagar la consumición y largarse, a lo que contestó Armando con un puñetazo, que no llegó a alcanzar al denunciante. Posteriormente cogió un taburete del bar e intentó agredir a López Cousillas, pero el perjudicado se lo arrebató de las manos, y acto seguido llamó a la Policía. El denunciado explicó que habían tenido una discusión porque se le había negado servirle la consumición pedida, negando los extremos aludidos por el perjudicado y que armase escándalo en el bar.

Hace 75 años | Un choque de automóviles en la avenida Linares Rivas

Ayer sobre las cuatro y cuarto de la tarde se produjo un choque de automóviles en la avenida de Linares Rivas del que por fortuna no hay que lamentar desgracias personales, si bien la forma espectacular que el mismo revistió pudo acarrearlas. En dirección a Puerta Real venía el coche conducido por Antelo Rodríguez, de 40 años, y al llegar a la altura de la parada de tranvías de Menéndez Pelayo se le cruzó una bicicleta con remolque, debido a lo cual tuvo que efectuar un viraje virulento, yendo a chocar con la furgoneta que venía cruzando en dirección contraria y era conducida por Fernando Fariña, de 48 años. Como consecuencia del fuerte encontronazo la furgoneta fue proyectada sobre la acera abriéndosele una puerta por la que salió lanzada su conductor. Resultaron ambos con heridas leves y fueron atendidos en clínica particular.

Hace 100 años | Concurso para instalar las aguas del alcantarillado

El día 14 de mayo próximo, a las doce horas, se celebrará en el Palacio Municipal de esta ciudad el concurso público para adjudicar la instalación de la elevación de las aguas del alcantarillado en La Coruña, que se establecerá en la Casa de Máquinas situada en el lugar de San Roque, en este término municipal, conforme al pliego de bases que se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, juntamente con el Presupuesto y los demás documentos del proyecto. Las proposiciones ajustadas al modelo que figura en dicho pliego pueden presentarse hasta las trece horas del día anterior al antes señalado, y en ellas se expresará el plazo en que se ha de entregar la instalación y el precio total de ésta, comprendidos todos los gastos. Para poder tomar parte en el Concurso será preciso constituir un depósito provisional de mil pesetas.