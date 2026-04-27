El golpe de efecto de Dia en A Coruña después de años de malas noticias

Un supermercado Dia ubicado en la avenida de Arteixo, en A Coruña Germán Barreiros

“El histórico local comercial que albergó la primera tienda de Zara a nivel mundial, ubicado en la calle Juan Flórez, en el corazón de A Coruña, inicia una nueva etapa”. Así empieza el comunicado que la cadena de supermercados Dia hizo público hace una semana para informar de que este establecimiento pasará a ser una tienda de esta conocida enseña.

Su anuncio es un golpe de efecto que ha convertido a esta empresa en protagonista tras años de malas noticias con cierres y ventas de tiendas. En 2023 trascendió un acuerdo por el cual Alcampo adquirió 235 establecimientos de toda a España a Dia, entre los que se incluyeron uno de A Coruña (ubicado en la carretera Baños de Arteixo) y otro en la avenida Rosalía de Castro de Oleiros.

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Pocos meses antes, en 2022, otra mala noticia salpicó a esta conocida empresa, con el cierre del gran supermercado Dia ubicado en una nave de la avenida de Fonteculler (Culleredo). Así lo anunciaron unos carteles que informaban a los clientes de la “liquidación por cierre”. A esto hay que añadir otros ceses de actividad de pequeñas tiendas en los barrios, como fue el caso de la situada en la avenida de Hércules.

Dia ha vivido en los últimos años una importante crisis que le llevó a caer a los infiernos. Tuvo que acometer una dura reestructuración a raíz de experimentar un desplome del precio de sus acciones en la Bolsa española (cerca de un 95% de caída desde los máximos que marcó hace once años), acumular una deuda elevada y perder la confianza de los inversores. Esto derivó en el cierre de múltiples locales a lo largo de toda España.

Más aperturas

Con el proyecto anunciado en el local que ocupó el primer Zara del mundo (cerrado por decisión de Inditex), la compañía intenta revertir esta tendencia de cierres y volver a la senda de las aperturas.

Una vez abra al público esta tienda, Dia contará con su local número ocho en A Coruña. Actualmente cuenta con supermercados en las calles Santo Tomás, Cuba, avenida de Arteixo, Monelos, María Puga Cerdido, Emilio González López y otro ubicado también en la calle Juan Flórez (este último empezó a funcionar a finales de 2023). Esto supone que alcanzará los 42 establecimientos en la provincia y 101 en toda la comunidad gallega.

Dia es una cadena de supermercados que está presente en toda España, a excepción de Canarias, con más de 2.300 supermercados y su mayor bastión es Andalucía, donde dispone de más de medio centenar. También tiene actividad en Argentina, donde cuenta con un millar de tiendas en funcionamiento.

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El grupo de distribución alimentaria cerró el año 2025 con alrededor de 90 nuevos supermercados en España, un 50% por encima de los previstos en su plan estratégico hasta 2028, según confirmó la empresa a principios de este año. Además, ha dado por finalizado el proceso de “transformación y simplificación” del negocio.

Satisfacción

El nuevo supermercado de Dia en el local que ocupó el primer Zara a nivel mundial contará con un espacio de ventas de 300 metros cuadrados y acercará “una compra completa, fácil y de máxima calidad a los vecinos” del entorno, según explicó la compañía.

“Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local”, detalló la empresa. Así, la nueva tienda contará con más de una decena empleados, todos ellos de nueva contratación.

Dia también manifestó su “satisfacción” por poder abrir una tienda en este local tan emblemático, destacando “el orgullo que supone para la compañía poder operar en un emplazamiento con tanta relevancia histórica y emocional” para A Coruña.