El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Gadisa reúne a máis de 300 persoas na Convención anual da súa franquía Claudio

No evento estiveron presentes representantes de Galicia, Castela e León, Asturias e Madrid

Redacción
27/04/2026 19:04
Convención anual da franquía Claudio
Gadisa Retail volveu a reunir a máis de 300 franquiados na 36ª Convención anual de Claudio, a franquía de alimentación con maior número de puntos de venda en Galicia. Nesta ocasión, unha importante representación de propietarios e colaboradores dos 257 puntos de venda Claudio e Claudio Express desprazáronse ao Hotel Pazo Os Escudos de Vigo.

O presidente e conselleiro delegado de Gadisa Retail, Roberto Tojeiro, e o director de vendas da liña de franquía, Miguel Freire, deron a benvida a todos os invitados, que se desprazaron desde diferentes localidades das catro comunidades nas que está presente esta liña de negocio: Galicia, Castela e León, Asturias e Madrid.

Situado en la antigua nave de Caramelo, es el Gadis más grande de A Coruña

Empleo en Galicia: Gadis oferta 1.000 puestos de trabajo para la campaña de verano

Más información

Ambos agradeceron a franquiados e colaboradores a confianza depositada neste modelo de negocio, que presta un servizo fundamental, principalmente en pequenos e medianos núcleos de poboación, e contribúe á dinamización socioeconómica da contorna a través da xeración de emprego, con máis de 1.000 profesionais

O encontro serviu para facer balance dos fitos máis relevantes do último exercicio, no que se rexistrou un importante crecemento e trazar as liñas de futuro, coa proximidade como valor esencial deste modelo de negocio.

A xornada estivo marcada por un ambiente festivo, e os asistentes puideron desfrutar dun aperitivo e unha cea. Ademais, ao longo da noite houbo humor, música e sorteo de varios agasallos coa viaxe ao Caribe para 2 persoas nun hotel de cinco estrelas como o máis aclamado.

Te puede interesar

Convención franquicia Claudio

Gadisa reúne a máis de 300 persoas na Convención anual da súa franquía Claudio
Redacción
El ideal gallego

Juzgan este martes a dos jóvenes acusados de golpear a Yoel Quispe antes de ser apuñalado
Europa Press
La profesora Virginia Mato, en la facultad de Informática de la UDC

Virginia Mato | “El perfil de una ingeniera informática es de lo más valorado por las empresas”
Dani Sánchez
Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, con Ane Epalza, Directora Asociada de Comunicación y Sostenibilidad Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners

La hostelería de A Coruña y Coca-Cola impulsan su alianza para reforzar el sector en la provincia
Redacción