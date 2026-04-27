El Recorda Fest suma reguetón a su cartel con Cali y El Dandee

Cali y El Dandee, en una imagen promocional Cedida

El Recorda Fest suma una nueva incorporación a su cartel, y ya van ocho. El festival acaba de anunciar la actuación del icónico dúo de reguetón Cali y El Dandee, que actuarán así en el Muelle de Batería el próximo mes de septiembre.

Cali y El Dandee se suman así a nombres ya confirmados como Beret, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio y Mafalda Cardenal. Desde la organización aseguran que todavía queda el anuncio de dos cabezas de cartel más y otros cuatro grupos más.

Así, el Recorda Fest suma al dúo autor de temas como 'No digas nada', 'Por fin te encontré' o 'La estrategia' y que recientemente han publicado su último single, 'Último primer beso'.

Las entradas y abonos para el festival, que se celebra en el puerto de A Coruña los días 4 y 5 de septiembre, están disponibles a través de la página web del festival.