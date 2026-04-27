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A Coruña

El edificio de actividades náutico-deportivas de O Parrote y su ambigú abren sus puertas en junio

Lara Fernández
Lara Fernández
27/04/2026 15:49
Proyecto plataforma de O Parrote
Proyecto plataforma de O Parrote
El Ideal Gallego
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O Parrote estrenó en octubre su tan esperada plataforma de baño. Pero faltaba por construir su edificio de servicios destinado a actividades náutico-deportivas y que contará con un ambigú con terraza. Y ahora se confirma que estará activo en junio.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este lunes el anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña que da inicio a la tramitación de autorización administrativa para la explotación de este edificio, subvencionado en su totalidad por la Xunta, destinado a actividades náutico-deportivas y otros servicios complementarios. Estas actividades deberán referirse al negocio del deporte náutico vinculado a embarcaciones menores sin motor, como kayak, paddle-surf, canoa o bici acuática, entre otras.

El plazo de la autorización se iniciará el 1 de junio –o la fecha más próxima a esta en la que la Autoridad Portuaria tenga a disposición el terreno e instalaciones– y finalizará el 30 de septiembre de 2027. Las tasas de ocupación están establecidas en 10.000 euros anuales, importe aproximado que se determinará en la resolución de otorgamiento, una vez se haya determinado el valor de la instalación. El titular de la autorización deberá gestionar y mantener la totalidad del edificio con las condiciones y límites que se establezcan en la resolución de otorgamiento.

Los vestuarios deberán ser de uso público, si bien se podrán establecer condiciones para su uso por parte de los usuarios. En cuanto a los espacios con ocupación privativa, la autorización contemplará la ocupación privativa del pañol y del pequeño local y almacén. La Autoridad Portuaria seleccionará la oferta que tenga mayor interés portuaria y experiencia en la gestión de este tipo de negocios.

cafetería Parrote (2)

El nuevo edificio de O Parrote alza sus columnas de 3,3 metros

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