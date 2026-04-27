Denuncian trabas en el acceso de perros guía a comercios de A Coruña

Una usuaria de la ONCE con un perro guía en una carnicería Cedida

El acceso de los perros guía a fruterías, carnicerías, pescaderías o supermercados, entre otros, es un derecho reconocido por ley y, sin embargo, las personas ciegas siguen encontrando dificultades para acceder a algunos establecimientos en A Coruña. Así lo denuncian usuarios de la ONCE, que reclaman, con motivo del Día del Perro Guía, que se reconozca su derecho a "acceder, permanecer y realizar la compra como la realiza cualquier otra persona".

Bajo el lema ‘Perros Guía, sí’, la ONCE denuncia esta problemática que asegura que padecen sus usuarios con perros guía, actualmente 13 en A Coruña. "Las leyes de cada comunidad autónoma, así como la vigente Ley de Bienestar Animal, reconocen el acceso a lugares de venta de alimentos, tales como supermercados, mercados o comercios de alimentación. Es un aspecto a veces desconocido por la sociedad y que, en ocasiones, genera problemas a la persona ciega a la hora de ejercer su derecho de acceso", lamentan desde la fundación.

Más requisitos que una mascota

También es habitual, según esta entidad, que algunos clientes se sientan "molestos" por la presencia de estos animales en los establecimientos, por lo que recuerdan que estos perros están sujetos a requisitos de salud e higiene más estrictos que los perros de compañía: vacunados de rabia anualmente, desparasitados interna y externamente de forma periódica, y con certificado veterinario anual de que no padecen ninguna enfermedad transmisible a los humanos.

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La Fundación ONCE del Perro Guía también insiste en que este acceso no puede conllevar ningún gasto adicional ni quedar limitado por cupo alguno determinado por la concurrencia de otros animales de compañía y recuerda el derecho de acceso también se extiende a establecimientos de restauración; medios de transporte (autobuses, taxis, VTC, metro, tren, barcos o aviones); espectáculos; centros de enseñanza, sanitarios, deportivos o religiosos, entre otros.

Los únicos lugares a los que los perros guía no tienen derecho de acceso son las zonas de manipulación de alimentos, un quirófano o sala de curas, una atracción de feria o de un parque de atracciones, y el agua de una piscina que no sea para perros.

Su labor

El perro guía es un animal adiestrado para ayudar a una persona ciega o con una discapacidad visual grave en sus desplazamientos y permanecer a su lado en situaciones que así lo requieran (trabajo, restaurante, cine, teatro...).

"Está entrenado para seguir las directrices que le indica la persona; reconocer y evitar obstáculos (estáticos y en movimiento); marcar la llegada a bordillos, escaleras o desniveles; buscar puertas, asientos libres o encontrar la mejor alternativa de paso en situaciones complejas; e incluso está capacitado para desobedecer una orden del usuario cuando su ejecución implique un peligro para la integridad física de ambos (cruce de una calle cuando viene un vehículo eléctrico o silencioso)", explican desde la ONCE.

Desde que nacen los cachorros en las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía, la máxima que se persigue es el bienestar del animal. "Están perfectamente socializados gracias a la labor de las familias educadoras con las que pasan su primer año de vida. No muestran agresividad, tienen una gran voluntad de trabajo y de agradar, capacidad de concentración en la tarea de guía, al igual que disfrutan de sus tiempos de descanso, ocio y esparcimiento", afirman.

Para apoyar este Día Internacional del Perro Guía, la ONCE ilustrará cinco millones de cupones bajo el lema ‘Perros guía, sí’, donde un dibujo muestra a una persona ciega en una frutería acompañada de su perro guía.