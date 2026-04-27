El coruñés que crea arte con chatarra y hierro: “Estoy enamorado del metal”

Benito Freire, en su taller de la calle de la Merced Quintana

Donde algunos ven chatarra o restos, otros ven el tesoro de la posibilidad. Es el caso del artista coruñés Benito Freire, escultor que se define a sí mismo como un “enamorado del metal” y cuya obra habrán podido encontrarse los coruñeses en más de una ocasión, en muchos casos quizá sin ni siquiera darse cuenta.

El último retazo de su imaginación ya puebla la renovada avenida San Andrés, a través de los forjados que desde el mes de marzo protegen los parterres del tránsito de vehículos y viandantes. Unas vallas similares a las que el Ayuntamiento ya colocó en los aledaños de las iglesias de San Nicolás o San Jorge o del mercado de San Agustín, explica el creador de todas ellas, piezas de hierro que soldó en su taller de la calle de la Merced con motivos artísticos “vegetales, con círculos y ramificaciones, que se mezclan con la vegetación”.

El objetivo de la iniciativa, señala, está claro. “Están para proteger, para que los perros no se metan a mear, para que no choquen los coches... Es una manera de proteger”, comenta. “Pasó el tiempo (desde que se implementaron los de San Agustín y los templos) y me ofrecieron hacer esta parte”, explica.

Un taller de variedades

Los forjados de San Andrés, no obstante, son tan solo la última pieza de una larga colección de obras que ha diseñado para la ciudad. El pulpo de hierro del puerto, los motivos de la puerta de entrada a Riazor por el pabellón municipal (“una bestialidad” que decoró con alegorías de deportes como natación o ciclismo) o unos forjados en la fachada de un edificio de la calle Puga y Parga, en Cuatro Caminos, son algunas de las muestras de su peculiar talento.

Un talento que desarrolla desde hace, al menos, dos décadas. “Hace 23 años que me dedico profesionalmente a esto, aunque no haya hecho siempre lo mismo ni con el mismo material”, dice. “Soy muy multidisciplinar, empecé pintando, de hecho”, apunta. Pero siempre con cosas que cualquiera tenga al alcance de su mano: “Yo trabajo solo, es una tarea muy artesanal, hago todo a mano”.

Con ayuda de herramientas, eso sí, como su fiable Fronius, una soldadora pequeña y transportable con la que puede soldar en cualquier lugar (“a veces en el propio lugar de la instalación”) y con la que trabaja el electrodo, un material que le gusta porque “aporta material, es más bruto”.

“El 80 o 90% del material que utilizo es porque me permite hacer piezas resistentes con diferentes ‘jugadas’, que no te haga falta meter mucho más material para que resista”, manifiesta. Y si bien a veces hace piezas con hormigón armado, la mayoría son de hierro o diferentes tipos de metal. “Estoy enamorado del metal. Estudié muchos otros materiales como la cerámica o la madera, trabajo también con la chatarra y el reciclaje, pero la soldadura permite algo mágico que es crear un objeto nuevo a través de la mezcla de varios”, explica.

“También me encanta la resistencia que tiene, porque es muy maleable y puedes doblarlo como quieras que no lo vas a romper, te permite crear cosas con objetos encontrados, como engranajes, tuercas, bolas que usas como secretitos dentro... Te permite unir todo tipo de piezas”; asegura. De ahí el elevado valor que le concede a cualquier objeto que pueda encontrar, por su posible reconversión en obra de arte: “Denominarlos como chatarra es algo muy bajo, porque realmente son tesoros”.

Obras e influencias

Freire detalla cómo se llevó a cabo el encargo de los forjados de San Andrés. Las 28 piezas que cubren buena parte de la avenida se hicieron con 98 metros de hierro: la mayoría de ellas tienen unas dimensiones “de metro y medio por metro y medio, con una altura aproximada de 80 centímetros”. El tiempo de ejecución de cada pieza de su colección “depende de los plazos o del arte que le quieras dar”, pero cada pieza de San Andrés le llevó alrededor de cuatro días.

Los materiales fueron barras de hierro cuadrado porque “me gusta torsionarlas y que parezca que tienen varias caras”. Así, matiza que “la elección del material viene muchas veces dada por las premisas técnicas que tiene la obra”. Estas vallas “son como las típicas que se ponían de toda la vida pero un poco más decorativas”. Freire siempre busca que sus piezas “se mimeticen, que jueguen con las paredes, con el elemento natural”. “Últimamente también estoy jugando mucho con el color, mezclando piezas monocromas con otras con los colores más bestias: amarillo canario, el lila más intenso que te puedas imaginar... Pero cada cosa en su contexto”, insiste.

La inspiración le viene de la forma más natural posible: de pasear por la calle y ver. “O de una peli, de estar con los ojos abiertos, como todos. Te viene en el momento menos pensado, el artista está todo el día con eso en la cabeza”, justifica. “La escultura perfecta es un árbol, algo que tiene líneas, movimiento, de la que salen cosas...”, ejemplifica. Además de encargos, también ha hecho exposiciones con Isra Cubillo, un fotógrafo amigo, en las que ha enseñado a los coruñeses las maravillas y particularidades de su amado metal.