Coruña The Style Outlets le dedica su nuevo Superjueves al Día de la Madre

Coruña The Style Outlets

Vuelve uno de los días marcados en el calendario por los amantes de las compras: Coruña The Style Outlets celebra su Superjueves de abril, una nueva oportunidad para hacer cambio de armario y descubrir la nueva colección primavera-verano con precios muy rebajados. Además, el Superjueves de abril ofrece de nuevo una oportunidad actualizar el armario con marcas como Adidas, Álvaro Moreno, Parfois y Desigual, y con la cita del Día de la Madre a la vuelta de la esquina.

Y es que para celebrar esta jornada, el sábado 2 de mayo el centro contará además con la presencia de la Floristería Sauce Llorona, que instalará un puesto donde los visitantes podrán completar su regalo con ramos exclusivos, tanto naturales como preservados.

Los primeros 55 clientes que presenten un ticket de compra de 50 euros (realizado en cualquiera de las tiendas del centro) podrán llevarse un detalle floral, siempre que pertenezcan a Style Club.