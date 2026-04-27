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A Coruña

CantaJuego traerá a A Coruña el espectáculo “donde todo es posible” en octubre

Ana Herrero
27/04/2026 17:39
CantaJuego, en una visita pasada a A Coruña
CantaJuego, en una visita pasada a A Coruña
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El grupo infantil CantaJuego regresará a A Coruña el próximo mes de octubre con ‘Yo quiero ser’, el espectáculo que ellos mismos definen como “donde todo es posible”. En esta ocasión el grupo recalará por partida doble en el Palacio de la Ópera, donde actuarán a las 12.30 y a las 17.00 horas del próximo 4 de octubre.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la plataforma de venta online de Ataquilla, por precios que parten de los 17,6 euros.

‘Yo quiero ser’, el espectáculo que trae a A Coruña esta vez CantaJuego es un show “vibrante y emocionante” que busca celebrar la imaginación, la amistad y la felicidad, por lo que invitan a los más pequeños de la casa a “imaginar, soñar y descubrir su propio camino”.

El espectáculo mezclará canciones, bailes e interacción con el público desde el escenario, donde los integrantes de CantaJuego estarán acompañados de sus inseparables compañeros Coco, Pepe y Ruby.

El fenómeno musical infantil regresa así a un Palacio de la Ópera que ya han conquistado con sus canciones en otras ocasiones. Y no será su única parada en Galicia, ya que este próximo otoño, tras visitar la ciudad de A Coruña, también desplegarán este espectáculo, en varias sesiones igual que en el Palacio, en el auditorio municipal Gustavo Freire de Lugo el 28 de noviembre y en el auditorio de Ferrol un día más tarde, el 29 de noviembre.

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