Alvedro, una parada como las de antes: treinta taxis en fila india

Fila de taxis en el aeropuerto de Alvedro Carlota Blanco

El aeropuerto de Alvedro, además de asumir el grueso de la operativa de Lavacolla durante 35 días, también presume de tener la parada de taxis con más vehículos de A Coruña y la que muchos querrían para sus barrios. Los pasajeros han percibido que la demanda está cubierta, e incluso la superficie habilitada para que los coches que forman la bolsa de reserva aguarden su turno, está al completo todos los días.

Con el fin de reforzar el servicio durante el cierre temporal de Lavacolla, los ayuntamientos de A Coruña, Culleredo y la Xunta acordaron establecer un régimen específico que permite operar en el aeropuerto a todos los taxis de A Coruña. Eso sí, tienen que permanecer en la zona habilitada y solo acceden a la parada cuando sea necesario, en grupos de máximo tres vehículos.

Este funcionamiento, no obstante, solo se da en el primer vuelo de la mañana y el primero de la tarde. Durante el resto de la jornada se presta el servicio ordinario establecido de 35 taxis –treinta de Culleredo y cinco de A Coruña–. El presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, señala que, efectivamente, es la parada con mayor capacidad de taxis que existe en A Coruña. “En ninguna parada caben tantos coches. Hace años, en el Obelisco o en la estación de tren, podía haber tantos”.

En la bolsa de espera, calcula que se juntan “treinta taxis” en los dos momentos de mayor demanda. “Facilita mucho más las cosas, porque si solo podían ir los que estaban numerados en la bolsa... es más fácil y permite quedarse a más coches”, añade. Una vez finalice este régimen específico, confía en que se permita operar de manera libre: “Es el paso intermedio a que fuese una parada normal, que sería lo mejor”.

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El Ayuntamiento de Culleredo, por su parte, emitió un comunicado en el que dicen haber detectado “la incorporación de vehículos desde la bolsa de refuerzo que no se ajustan al sistema establecido”.

“Conforme al convenio vigente, la entrada desde la bolsa debe realizarse en grupos de tres vehículos como máximo y únicamente cuando la parada quede sin taxis de turno. Esto implica la salida de tres vehículos sin que incorporaran nuevos hasta que la parada quede nuevamente sin taxis, momento en el que deben salir otros tres”, señalan. Por ello, “la Policía Local procederá a corregir estas situaciones, asegurando el cumplimiento estricto de la ordenación prevista”.