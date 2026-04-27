A Coruña acogerá la 'Datolada', uno de los grandes congresos de tecnología y datos

Participantes en anteriores ediciones de la Datolada

La 'Datolada' celebrará los próximos 8 y 9 de mayo su cuarta edición en A Coruña, consolidándose como uno de los encuentros emergentes del ecosistema de datos en España en un contexto de fuerte crecimiento del sector impulsado por la inteligencia artificial (IA).

El evento reunirá a profesionales de analítica, producto, marketing y tecnología para abordar cómo se están aplicando los datos en entornos reales, en un momento en el que las empresas están acelerando la adopción de soluciones basadas en IA.

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"Estamos viendo una evolución en el sector: ya no se trata solo de explorar el potencial de la IA, sino de entender cómo se está implementando en la práctica y qué retos están surgiendo en ese proceso", ha explicado el presidente de la Asociación Datola, Pablo Visos.

Uno de los ejes del encuentro será analizar la distancia entre el discurso sobre inteligencia artificial y su aplicación efectiva en organizaciones, abordando cuestiones como los límites actuales de la tecnología, la calidad del dato o el papel del contexto en la toma de decisiones.

El encuentro contará con la participación de profesionales vinculados a empresas y organizaciones del ámbito tecnológico y del dato, entre ellas Microsoft, Tealium o datos.gob.es, entre otras.