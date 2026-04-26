Casi setenta candidatos optan a llenar los puestos vacíos de la plaza de Lugo de A Coruña

Ambiente en la última planta del mercado municipal de la plaza de Lugo Patricia G. Fraga

La plaza de Lugo es el mercado municipal con el mayor número de puestos de A Coruña, 191. Y, con el objetivo de llegar al 100% de ocupación, el Gobierno local sacó a licitación en febrero sus 28 espacios vacíos. Estos están divididos en los diferentes pisos de la plaza de abastos: cuatro locales exteriores, once en la planta baja –diez de ellos pescaderías–, seis en la primera y siete en la segunda planta. El mercado, dada su privilegiada ubicación y sus buenas instalaciones, es una apuesta segura si lo que se busca es tener visibilidad, y el número de ofertas recibidas por el Ayuntamiento así lo refleja.

Según fuentes municipales, un total de 64 candidatos, entre los que se encuentran empresas y personas físicas, han presentado su oferta para instalarse en uno de los 28 puestos vacantes. La cifra, no obstante, podría subir, ya que el concurso no se ha cerrado todavía.

Las adjudicaciones, una vez se resuelva el resultado de las ofertas, serán por un periodo inicial de quince años, con posibilidad de prórroga de otros diez. Con los 28 nuevos puestos ocupados, la plaza de abastos estaría al completo, según fuentes del Ayuntamiento. Los placeros celebran la noticia, y es que los más veteranos ya saben lo que es tener el mercado al completo.

“O interese municipal con estas licitacións é darlle un impulso ao mercado e á actividade comercial coa apertura de novas instalacións; xerar emprego nunha contorna adaptada aos novos tempos; e fomentar o consumo de produto fresco, ecolóxico e de proximidade, así como outros produtos de interese para a cidadanía”, resaltó la alcaldesa, Inés Rey.

Uno de los aspectos que más atractivo resulta a la hora de instalarse en una plaza de abastos municipal es el precio, y es que el coste mensual de salida de los puestos en este concurso oscila entre los 18,39 euros y los 210,70. Sin duda, este es uno de los factores que más recalcan los nuevos ocupantes, ya sea en la plaza de Lugo o en el resto de mercados.

Es el caso, por ejemplo, de Marcos Sendón, conocido en Monte Alto como Marc del Norte, quien trasladó su exitosa pescadería hace unos meses al renovado mercado de Monte Alto. Así, en enero relataba a este diario que la decisión de dejar su establecimiento de la calle de la Torre para ‘mudarse’ a la plaza de abastos estuvo marcada por “la comodidad y sus instalaciones. Hay mucha facilidad de trabajo y si ya comparas el precio de ochenta euros cuando el alquiler del anterior local eran 650 euros...”. Este incluso intentó instalarse en el mercado por partida doble, con dos puestos dedicados al pescado.

Turistas y cantina

La plaza de Lugo, además, presume de ser uno de los lugares con mayor reclamo turístico de la ciudad. Algunos placeros incluso se atreven a asegurar que “es el sitio más visitado después de la Torre de Hércules”. Igual que en otras ciudades, como Barcelona, donde su mercado de La Boquería se ha convertido en una parada obligatoria para los visitantes que llegan a la Ciudad Condal, A Coruña no se queda atrás.

La plaza de Lugo es un destino incluido en los itinerarios de los cruceristas y turistas que aterrizan en la urbe y quieren observar de primera mano el producto fresco –sobre todo el marisco– que llena los puestos de este mercado. Los placeros coinciden al señalar que la presencia de personas procedentes de otros puntos de España o del mundo es constante en verano, pero mientras algunos consideran que las ventas se impulsan gracias a este factor, otros creen que solo se dedican a pasear o fotografiar los productos.

Además, desde que la plaza de abastos mejoró el servicio de la cantina, el flujo de visitantes aumentó. En agosto de 2022 el Ayuntamiento, en coordinación con la asociación de placeros, amplió la cantina del mercado donde se encuentra la zona de degustación, con el objetivo de ofrecer un servicio para la gran cantidad de gente interesada en esta opción. Del puesto al plato directamente, lo más demandado es el marisco, siendo este el 80% de los productos que se piden para probar en la propia plaza. Sin embargo, muchos turistas también piden pescado a la plancha, raxo y tortilla, Hay incluso guías turísticos que ofertan esta opción.