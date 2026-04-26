Rigido, la firma coruñesa de joyas que conquistó a Kylie Jenner, llega a la Semana del Diseño de Milán

Joyas de la firma coruñesa RIGIDO

Rigido, la firma de joyas sostenibles coruñesa, forma parte desde hace unos días de la Semana del Diseño de Milán. Fuorisalone, uno de los eventos más importantes de diseño a nivel mundial, combina instalaciones y exposiciones en la ciudad de la moda, y este año Porcelanosa ha abierto un 'apartamento boutique' en la plaza Castello para atraer a profesionales y amantes del diseño.

En el espacio que definen como una "experiencia sensorial", Rigido ha sido una de las firmas invitadas para mostrar al mundo sus creaciones. "Un estudio de joyas de A Coruña en el medio de la Milan Design Week", explican sus creadores.

Lo cierto es que esta marca ya sabe lo que es traspasar fronteras. Carla Barral y Javier González son dos jóvenes emprendedores que apostaron en 2020 por crear piezas de joyería únicas y dar así vida a Rigido. Hasta Kylie Jenner sucumbió a sus encantos presumiendo de un anillo de la firma coruñesa, así como Lalachus en las campanadas de 2025.