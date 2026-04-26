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A Coruña

La tuna de veteranos de A Coruña celebra con José Ramón Gayoso su 70 cumpleaños

Belén Cebey
Belén Cebey
26/04/2026 16:11
José Ramón Gayoso
José Ramón Gayoso
El Ideal Gallego
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El popular presentador José Ramón Gayoso celebró su 70 cumpleaños en un ambiente íntimo y lleno de cariño, acompañado por la tuna de veteranos de A Coruña, que quiso rendirle un emotivo homenaje. 

La celebración, captada en imágenes que ya circulan en redes sociales, muestra a Gayoso disfrutando del momento junto a amigos cercanos mientras los miembros de la tuna le dedican canciones tradicionales. En un ambiente distendido, entre risas y música, el homenajeado aparece visiblemente emocionado. 

Reconocido por su larga carrera en la RTVG, Gayoso es una de las figuras más queridas del panorama gallego. Sin embargo, quienes le conocen destacan especialmente su cercanía y humildad fuera del escenario, algo que quedó patente en este encuentro. 

La tuna de veteranos, protagonista del homenaje, aportó el toque tradicional a una velada marcada por la música, la amistad y el reconocimiento a una vida dedicada a la comunicación. 

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