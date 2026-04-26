La Crisálida, la mercería más viral de A Coruña, entra en el top de empresas gallegas más seguidas en redes sociales

Ramón Santos, el alma de La Crisálida Archivo El Ideal Gallego

Un establecimiento de San Andrés con 84 años de historia tomó un nuevo rumbo en 2019, cuando Ramón Santos cogió el relevo del negocio familiar y creó una comunidad que conquista a personas de todo el mundo. Esta gran familia nació en redes sociales. Santos comenzó a subir vídeos a TikTok haciendo ‘unboxing’ o su ya famosísima búsqueda de botones en su almacén. Y el resultado, ser una de las empresas gallegas más seguidas en redes sociales.

La Crisálida está en el top de Galicia, situándose entre las empresas más seguidas tanto en TikTok como en Instagram, tal y como informa la propia cuenta de la mercería. En TikTok, con datos actualizados de abril, el local de San Andrés se sitúa en el puesto número cuatro de firmas gallegas con mayor número de seguidores. Con 2,1 millones de seguidores, solo le superan Zara, en el primer puesto (14,2 millones), el RC Celta (10,3) y Bershka (4,3). La Crisálida, por lo tanto, supera a marcas como Lefties, Stradivarius, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti o Bimba y Lola, entre otras. También al RC Deportivo, que se encuentra en la posición número 11 del ranking.

La mercería también triunfa en Instagram, donde acumula 741.000 seguidores, siendo, sin duda, el único establecimiento de cercanía que compite con grandes multinacionales.

Santos recibe cada semana visitas de personas que se desplazan desde diferentes partes del mundo para acudir a su establecimiento. Y es que la comunidad que ha creado en TikTok no entiende de fronteras.