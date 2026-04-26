Herido un motorista tras colisionar con un vehículo junto a la fuente de los surfistas

Vehículos de emergencias en el suceso PATRICIA G. FRAGA

El 112 Galicia informó este domingo de un accidente entre un vehículo y una moto en la calle Sol de A Coruña, en el entorno de la fuente de los surfistas, que provocó daños al motorista.

En concreto, el suceso tuvo lugar a las 17.05 y el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia requirió la presencia en el punto de una ambulancia del 061 y de la Policía Local coruñesa. La central de emergencias no ha aportado más datos sobre la gravedad que revisten las heridas del motorista, al que se le vio "retorciéndose de dolor en el suelo", indica un testigo, que añade que el accidente causó una gran expectación en el paseo.