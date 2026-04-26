La rotonda de Matogrande, en una imagen de 2010 Pedro Puig

Hace 25 años, los vecinos de Matogrande ya comenzaban a protagonizar las noticias. Lo hacían por el tráfico, que como en el resto de la ciudad ya se hacía notar y causaba problemas en el barrio, especialmente por el impacto de los bares y cafeterías, al estar la zona de moda. Los residentes se quejaban porque a pesar de las anchas calles y plazas de aparcamiento no tenían suficientes lugares para dejar estacionados sus vehículos. Hace 75 años, por su parte, destacaba en la sección local de este diario un anuncio del alcalde para mejorar el pavimento y el alumbrado en varias zonas de la urbe. Así, también se informaba de la próxima celebración de un pleno en que serían presentados otros proyectos de gran envergadura.

Hace 25 años | Matogrande comienza a sufrir los inconvenientes propios del tráfico

Matogrande ya se parece al resto de la ciudad, al menos en un aspecto: los problemas de tráfico. Es un polígono bien diseñado, con calles anchas y plazas de aparcamiento. Pero esto no es suficiente para atender a los cientos de coruñeses que se desplazan cada día a sus cafeterías a tomar algo con los amigos. Matogrande está de moda y los primeros problemas aparecen en el cruce entre las calles de Carlos Martínez Barbeito y de Juan Díaz Porlier. El grupo municipal del PP propone un reordenamiento del tráfico como posible solución. Los bares y cafeterías de este polígono residencial atraen no sólo a sus vecinos, sino a muchos coruñeses de otros barrios. Al mediodía y al caer la noche, las calles se inundan de coches que no tienen sitio, así que sus conductores optan por dejarlos mal aparcados o en doble fila. Pero esta situación que, al principio, se vinculaba a la fiesta y a la “movida” ya empieza a preocupar a los residentes en Matogrande, que no tienen sitio donde dejar sus coches. A veces, los autobuses urbanos y escolares tienen problemas para circular en las horas punta porque lo “normal” es aparcar en doble fila. Algunos vecinos advierten de la peligrosidad del cruce entre las vías de Carlos Martínez Barbeito y Moras con Juan Díaz Porlier, situado muy cerca de la rotonda de entrada al polígono desde la avenida de San Cristóbal. El grupo municipal del PP considera que es un punto “especialmente peligroso” y por eso propone un reordenamiento del tráfico. El cambio consistiría en que las calles de Carlos Martínez Barbeito, Enrique Mariñas Barbeito y Luciano Yordi de Carricarte sean de dirección única.

Hace 75 años | El alcalde anuncia mejoras en pavimentos y alumbrado

Anunció ayer el alcalde una nueva serie de pavimentaciones de calles importantes y el mejoramiento del alumbrado en varias zonas. Los proyectos son de consideración, y muy necesarios en los planes renovadores de la urbe. Por eso nos parece bien la transformación del alumbrado a que ayer hizo referencia el señor Molina, así como la pavimentación de las calles del ensanche que, por su excesivo tráfico, están en pésimas condiciones. Bien empleado está el gasto que se haga en este sentido. Según nuestras noticias, pronto se celebrará un pleno municipal al que serán presentados varios importantes proyectos con cargo al Presupuesto extraordinario. Hay mucho por hacer. Llevamos un considerable retraso que redunda en perjuicio de la ciudad. Faltan mercados, vivienda, estación de autobuses, cementerios, mejorar los establecimientos sanitarios y otras muchas cosas necesarias para que la urbe adquiera el esplendor que ha de transformarla en la magnífica ciudad que todos soñamos.