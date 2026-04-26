De García y Portet a los Rolling Stones pasando por Zara Larsson: los sueños musicales que no fueron

El mítico líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, durante una actuación en Lisboa EFE

Para los que esperaban poder cantar ‘Aviones plateados’, ‘Insurrección’ o ‘Como un burro amarrado en la puerta del baile’ con Manolo García y Quimi Portet casi 30 años después, el cambio del concierto de El Último de la Fila de Riazor al Monte do Gozo ha sido un chasco. Pero cabe recordar que no es la primera vez que, por motivos dispares, un concierto se cae.

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Hablando de citas multitudinarias, habrá quien recuerde que hubo un ‘casi’ que podría haber sido un antes y un después para la historia musical herculina. A finales de los 90, se tanteó que los Rolling Stones actuasen en A Coruña. Pese a que la música había vuelto a Riazor en 1993 con el Concierto de los Mil Años, no se presentaba como opción, así que se les planteó a ‘Sus Satánicas Majestades’ la posibilidad de dar un concierto en el muelle de Trasatlánticos, decorado con contenedores para la ocasión. No fructificó la idea y para ver a Jagger, Richards y compañía hubo que viajar a Vigo, en el 98, o al Monte do Gozo, en 1999.

Las nuevas generaciones también tuvieron su dosis de decepción. En 2023 se anunció a Zara Larsson como cabeza de cartel del Festival Noroeste. Tan solo dos días después, la artista cancelaba su visita alegando problemas de agenda, lo que obligó a contar con 2manyDjs como alternativa.

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De A Coruña a Santiago también trasladó un concierto Robe Iniesta. Era 2021 y el músico extremeño tenía previsto cantar en el Coliseum, pero los últimos coletazos de la pandemia de covid-19 hacían que el multiusos todavía no dejase que el público estuviese en pie, algo que en Santiago sí permitían. Por suerte, Robe volvió dos veces: al Coliseum y al puerto.

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La pandemia se llevó por delante ese mismo 2021 la posibilidad de que la música volviese a Riazor, algo que no ocurría desde 1993. Se había programado el ciclo Riazor Live, con público sentado y separado y las visitas de Viva Suecia, Kase.O, Iván Ferreiro, Duki, Hombres G o Carlos Rivera. Pero un aumento de contagios obligó a cancelar a pocos días de su celebración.

Aunque volvió en algunas ocasiones, algo que refrena el hecho de ser la persona que más ha actuado en el Coliseum, Sabina decepcionó a los coruñeses varias veces. En octubre de 1992 tuvo que cambiar su concierto al perder un avión. En 2018 canceló su visita hasta en dos ocasiones: primero por una afección circulatoria y luego por una afonía. Problemas con la voz también hicieron que en 2023 tuviese que reprogramar de junio a julio. Por enfermedad también dio un susto Van Morrison en 2021, aplazando su visita unos meses. Y por prescripción médica tuvo que cancelar el propio Manolo García el concierto que iba a dar en 2022 en el Coliseum.

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Años antes, la suspensión de Miguel Ríos para agosto del 89, en las fiestas, dolió mucho en María Pita. Una laringitis también hizo que Isabel Pantoja no cantara en verano del 90.

Diferente fue el caso de Simple Minds, que en 1991 no acudieron al Coliseum por problemas legales con la productora. Caso extraño también el de los Bee Gees, que no visitaron A Coruña por la mala venta de localidades. También caso aparte fue el de Residente el año pasado, que canceló su visita al Morriña alegando que un fondo de inversión proisrraelí tenía relación, indirecta, con el evento.

No fue un concierto como tal, pero cuando se abrió el Aquarium Finisterrae, alguien soñó con que un tal Ringo Starr, compositor de ‘Octopus’s Garden’, actuara en la inauguración.

No pudo ser. Fue la Tuna de Veteranos la que tocó el icónico tema. Ringo actuaría en el Coliseum en 2018.