¿Cuánto cuesta vivir en una joya modernista de A Coruña?

Casa Arambillet, en la plaza de Lugo Carlota Blanco

Es una de las fachadas más fotografiadas de A Coruña. En pleno corazón de la ciudad, en el número 13 de la plaza de Lugo, se encuentra la Casa Arambillet, diseñada por Antonio López Hernández y Julio Galán y González Carvajal en 1912. Está considerado como el inmueble más centroeuropeo de A Coruña y, ahora, una vivienda en su interior está a la venta por nada más y nada menos que 800.000 euros.

La diosa Flora preside su gran fachada con grandes arcos guirnaldas, flores, pájaros y rostros femeninos. Situada en el tercer piso, el inmueble en venta dispone de cuatro habitaciones y 187 metros cuadrados. Además, “respira historia, carácter y distinción en cada uno de sus espacios”, señala la inmobiliaria encargada de la operación, Coldwell Banker.

“Se trata de un edificio modernista con una rica ornamentación inspirada en el modernismo inglés y en la pintura prerrafaelita, donde destacan abundantes rostros femeninos y delicados motivos decorativos de aves y flora. Estos elementos confieren a la fachada y a sus espacios comunes una identidad artística única, de gran valor patrimonial. Los rostros femeninos se cree que están inspirados en la figura de Elizabeth Siddall, reconocida pintora de retratos inglesa de comienzos del siglo XIX, lo que añade un matiz aún más evocador a su imaginario decorativo”, añaden en el anuncio, publicado en Idealista.

Elementos originales

La propiedad conserva elementos originales de gran valor arquitectónico, como “una exquisita marquetería artesanal y parte de sus suelos originales perfectamente integrados, que aportan autenticidad y elegancia”. Los techos altos y los amplios ventanales “potencian la luminosidad natural, realzando la amplitud y la nobleza de las estancias”. La distribución, equilibrada y funcional, “ofrece ambientes acogedores y versátiles en un entorno con una identidad arquitectónica muy marcada”.

El precio indica que el metro cuadrado está valorado en 4.278 euros. Y, aunque no sea apto para cualquier bolsillo, no es la vivienda más cara de A Coruña. Sin ir más lejos, hay 88 pisos a la venta con precios que rozan los dos millones de euros. Pero, sin duda, la Casa Arambillet es la que más miradas acapara. Es un edificio protegido por las ordenanzas municipales, el más admirado por todos los visitantes y uno de los más emblemáticos.