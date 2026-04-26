Cuando Juana la Loca y Felipe el Hermoso se refugiaron en A Coruña para no encontrarse con Fernando el Católico

Llegada de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso a A Coruña en 1506 obra de Hans Burgkmair, Leonhard Beck y Ha Sprininklee y disponible en la Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional

En pleno inicio del siglo XVI y con el reino de Castilla como caballo de disputa, la ciudad de A Coruña se convirtió en el lugar desde el que se empezarían a ver las caras los dos bandos que querían el gobierno. De un lado, el rey Fernando, viudo ya sin Isabel la Católica; del otro el matrimonio compuesto por Felipe, apodado el Hermoso, y Juana, que pasó a la historia como la Loca.

Todo ocurrió un 26 de abril de 1506, es decir, hace 520 años. Hasta el puerto herculino llegó la flota en la que viajaban Felipe y Juana procedentes de Inglaterra. Había pasado año y medio desde la muerte de Isabel la Católica y era el rey Fernando el que dirigía los designios del reino castellano. Sin embargo, Felipe el Hermoso ansiaba recoger la herencia que le esperaba en España y por eso encaminó al matrimonio hacia Castilla de nuevo procedente de Países Bajos, pero con parada en Inglaterra después de que una fuerte tempestad incluso estuviese a punto de terminar con sus vidas en un naufragio.

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El 7 de enero de 1506 salió de Flandes la expedición de Juana y Felipe con destino a España. Estaba compuesta, según las crónicas, por 50 barcos en los que viajaban unos 2.000 soldados mercenarios (lansquenetes), en previsión de que el Hermoso y Fernando el Católico no tuviesen un encuentro precisamente amistoso. Una fuerte tormenta destruyó varios de los buques y el resto tuvo que refugiarse en el sur de Inglaterra hasta pasar el invierno.

En abril volvieron a navegar para tocar España por primera vez en A Coruña el 26 de abril de 1506. La llega a la ciudad herculina fue una estratagema marcada por el bando de Felipe el Hermoso para retrasar el encuentro directo de la pareja con Fernando de Aragón, que estaba esperándolos en el puerto cántabro de Laredo.

Tras su llegada a la ciudad, pasaron en ella varios meses de forcejeos dinásticos hasta que Felipe el Hermoso logró atraer a la nobleza y el alto clero y le impuso a su suegro los acuerdos de Villáfila que le obligaban a dejar Castilla y retirarse a Aragón.

Así se iniciaba el reinado de Felipe del Hermoso, quien, como una de sus primeras decisiones, tomó la de encerrar a Juana en un Castillo e incapacitarla, lo cual no hizo otra cosa de engrandecer la leyenda de aquella reina a la que se le puso el sobrenombre de la Loca.