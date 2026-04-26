Los coruñeses hacen acopio de pulpo en sus últimos días antes del inicio de la veda

Teri Ceán, en su puesto de la plaza de Lugo Carlota Blanco

El pulpo gallego dejará de estar disponible en las pescaderías el próximo viernes. El ‘rey de la gastronomía gallega’ se despedirá, de esta forma, de los mercados municipales hasta dentro de dos meses. El 1 de mayo está previsto el inicio de la veda, que prohibirá pescar el cefalópodo hasta el 1 de julio, por lo que tanto los coruñeses como la hostelería apuran las horas para hacer acopio de los últimos ejemplares que llegan a las plazas de abastos.

Los placeros aseguran que “hay muy poco” pulpo en los puestos, pero la gente pregunta todos los días y se llevan a casa el que encuentran. “Vienen a hacer acopio y preguntan cuándo cierra para no quedarse sin él. Ya tengo varios encargos para tener en verano en las casas, que siempre lo quiere todo el mundo”, comenta Óscar Martínez, de Pescadería Nortemar, en la plaza de Lugo. El precio estos días oscila entre los 18 y 23 euros el kilo.

Víctor Conde, de Pescados Víctor, en el mismo mercado, comparte la opinión de Martínez. “Hay poquito pero la gente ya está comprando para congelar porque sabe que se acaba”, dice. Además de los ciudadanos de a pie, la hostelería no quiere dejar pasar la oportunidad de tener pulpo en sus establecimientos. “Hacer acopio se hace desde siempre”, sostiene el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en A Coruña, Héctor Cañete.

Precio de la compra disparado

Sobre los precios, el presidente de los empresarios del sector explica que “la cesta de la compra está disparada. Todos los productos en general, el marisco, todo el pescado, que está totalmente disparado de precio... tampoco hay berberechos ni almejas, así que cada año hay menos y está todo carísimo. Por no hablar del aceite o el jamón. La cesta ha subido muchísimo y esto al final es lo que repercute a toda la cadena”.

Desde el año 1992 en la pesquería del pulpo en Galicia se utilizó, en la mayoría de los años, la veda en los meses de mayo y junio, como una medida técnica para proteger la reproducción de la especie y contribuir a que la explotación fuera más sostenible. Por lo tanto, a fin de ajustar la gestión pesquera al ciclo de vida de la especie, se considera razonable que cada campaña de pesca comience después de la veda y finalice en el inicio del período de veda siguiente, tal y como recoge la Xunta.

Aunque los estudios científicos indican que la abundancia de esta especie depende en gran medida de las condiciones ambientales que actúan sobre el reclutamiento, el resultado económico de las campañas pesqueras puede ser mejorado si se diseñan planes de explotación con medidas técnicas adecuadas que ordenen la actividad de la flota. Así, durante la parada temporal de la actividad y la veda biológica queda expresamente prohibida la captura, tenencia a bordo, transbordo, desembarco, almacenamiento, venta o comercialización del pulpo en aguas de competencia en marisqueo de Galicia.

Las embarcaciones dedicadas a la captura de pulpo con nasas deberán retirar estas de su calado y llevarlas a puerto. Asimismo, los períodos de parada temporal de la actividad y veda biológica serán aplicables a la pesca marítima de recreo y a las capturas logradas con cualquier otra arte distinta de la nasa para pulpo.