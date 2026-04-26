Chuny Bermúdez | “Una ciudad como esta para alguien al que le guste el mar es algo increíble”

Chuny, con la Torre de Hércules a su espalda Patricia G. Fraga

Como persona que vive desde, por y para el mar, la principal preocupación de Roberto ‘Chuny’ Bermúdez de Castro (A Coruña, 1970) en lo que se refiere a su urbe es cómo se definirá la fachada marítima, “un hito que tenemos como ciudad” y “algo histórico”. “Tanto Riazor y, sin embargo, el estadio deportivo más grande que tenemos es la bahía: para bucear, para pescar, para nadar, para todo”, afirma.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de A Coruña?

Es difícil, ¿eh? Quizás sea la casa de mis padres, pero no se me ocurre bien otro...

¿En el colegio, quizás? ¿En dónde estudió?

Yo empecé en Santa María del Mar, después fui al Eusebio da Guarda.

¿Y cómo era como estudiante?

Era normalillo. Aprobaba, pero era bastante vago. Pero mis hermanos no, yo era siempre al que más le costaba de todos. O sea, no me disgustaba, pero vas creciendo, empiezas el instituto y te das cuenta de que hay que formarse. Yo quería seguir un poco los pasos de mis hermanos.

¿Cuántos hermanos son?

Cinco: ingenieros, arquitectos... y yo dije: “Pues yo no voy a ser menos”.

¿Qué quería ser de mayor por aquel entonces?

Puf, no lo tenía claro. Yo empecé a navegar por mi familia, mi padre, mis hermanos... Mi padre siempre fue muy deportista y nos llevaba a todos lados a esquiar, a navegar... Siempre decía la misma frase, que era por sacarnos un poco de otras cosas, ¿no? Siempre decía que teníamos que estudiar y hacer deporte además de pasarlo bien: es algo sano, disfrutas, te da muchos valores... En la navegación empecé como un hobby y, como pasa en la vida: se te da bien, en el Náutico había gente con mucho nivel, lo empiezas a hacer regular, luego bien...

¿Y cuando llega la hora de ir a la universidad?

La pregunta del millón, que le digo yo a los chavales. La decisión más importante en tu vida, que es con quién te casas o qué vas a estudiar, nadie nos enseña muy bien qué factores analizar. Gracias a dos vueltas al mundo, conoces muchos sitios, diferentes culturas y ves cómo se hace esto en otros sitios. En Nueva Zelanda, nuestra hija pequeña tenía que ir a la guardería. Allí había varias habitaciones diferentes –con libros, ordenadores, herramientas– y dejaban a los chavales ya desde muy pequeños que fueran buscando lo que les gustaba. Desde niños ya te van enfocando. Aquí nadie te contaba qué hacer.

Y, al final, ¿qué estudió?

Ingeniería industrial. Seis cursos, que en realidad son más de seis años porque era una carrera difícil.

Y más para compaginarla con la faceta de la navegación.

Sí, claro. Los tres primeros son muy difíciles, luego la especialización –yo elegí organización– ya es más asequible. Pero sí me costó porque ahí empezaba mi vida como profesional. Dije: “Te vas a dar la vuelta al mundo y te pagan”. Y luego vas a la Copa América y luego consigues ir a unos Juegos Olímpicos...

Por eso decía que, con toda esa dinámica, sería complicado terminar la carrera...

Sí, pero es cierto que los últimos tres años eran más asequibles: economía, organización empresarial... Acabé la carrera cuando pude, pero la acabé. Y con un proyecto de fin carrera muy bueno, porque lo hice de un barco, del ‘Caixa Galicia’. Me valió muchísimo la formación, se lo digo siempre a mis hijos. Hay que ir por lo que te gusta, pero fórmate porque te va a valer para siempre, para todo. Y, además, es más divertido disfrutar de algo que tienes un poco de control que no estar por la vida y que te estén dando palos por todos lados.

¿De dónde viene eso de Chuny?

Bueno, yo soy Roberto. Somos cinco hermanos –a mí me queda uno por debajo– y todos tenemos motes en mi casa. Mi hermana mayor, que me lleva un año y medio, empezó con Robertito, Tito, Chunito, Chuny... y así fue la cosa. Y le puse el nombre al barco, a mi optimist, y ya me quedó. Es la típica coña desde niño que ahí quedó.

De hecho, cuando se presenta, ¿con qué nombre lo hace?

Chuny. Hombre, a ver, si voy a un sitio formal o en otro idioma... pues Roberto o Robert lo entiende todo el mundo.

Ha vivido en bastantes sitios. ¿Qué echa de menos de A Coruña cuando no está?

Son muchas cosas. Lo que más echas de menos, claro está, es tu familia, pero la morriña esa gallega la he sentido tal cual. Nos gusta estar aquí, por algo será. Hay otros sitios, sitios fantásticos, pero aquí se vive muy bien. Es un sitio bueno, hay inviernos, hay veranos, llueve, está verde... está todo bien. Y una ciudad como esta para alguien que le gusta el mar, pues claro, es increíble. Es el vértice donde hay que estar, por aquí pasan las borrascas en invierno y hay unos mares increíbles Y en verano también es una gozada. O sea, lo tiene todo.

¿Por qué ha elegido la Torre para hacer la foto?

Porque es una referencia para mí. Bueno, para toda la humanidad. Es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento y siempre lo digo, muy orgulloso. Cuando me preguntan de dónde soy, les digo: “Mira, de ahí”. Y cuando pasas navegando por ahí delante y ves los tres pantallazos dices: “Mira, ahí está el faro”. Es una maravilla cómo está, todo lo que significa y lo que ha sido La Coruña y la gente que ha pasado por aquí . Me gusta ser gallego y ser coruñés y mira que he conocido muchos sitios.

¿Dónde se ha movido por la ciudad? ¿Cuáles son sus barrios?

Por Juan Flórez. Desde ahí iba caminando al Eusebio da Guarda. Y luego al club.

Y también la ha visto mucho desde el mar, claro...

Es la bomba. A veces hablan del borde litoral y solo se está pensando desde la línea que hay marcada para adentro. Y lo que hay fuera, que se pueden hacer muchísimas cosas. Esto es único. Tenemos que aprovechar bien lo que tenemos y reestructurar bien todos esos usos.

Hemos hablado de lo positivo que tiene la ciudad, pero dígame algo que no le guste tanto...

Siempre hay cosas malas pero ¿para qué contarlas?

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento de la historia de esta ciudad iría?

Cuando estaban estos chalados construyendo la Torre. Imagínate. Los romanos por un lado, los celtas por otro... esto tenía que ser la leche (risas).

Preguntas cascarilleiras

Si tuviera que elegir, ¿churros de Bonilla o churros del Timón?

Bonilla, por favor. Por amistad con Fernando, mis padres, sus padres... Toda mi vida me la ha pasado cerca de un churro de Bonilla. Desde niño. Y las patatas también, aunque vinieran después.

¿Prefiere el monte de San Pedro o los jardines de Méndez Núñez?

Los jardines. Por su historia. San Pedro está muy bien también, ¿eh? Muy chulo. Pero los jardines me recuerdan cuando iba a casa caminando. También por el puerto, cuando se podía ir. En esa zona he vivido desde niño. Con 12 años, me dejaban ir al Náutico andando y pasábamos por ahí. He vivido el puerto desde enano.

Para tomar algo, ¿calle de la Estrella o calle de la Barrera?

La Estrella. Siempre íbamos mis padres de tapas por ahí.

¿Bebe agua de Emalcsa, es decir, agua del grifo, o embotellada?

Agua del grifo. Por ahí adelante hay que tener más cuidado, pero aquí no.

¿Playa de Riazor o playa del Orzán?

¿Tengo que elegir entre esas dos?

O dígame otra...

A ver, como marinero, la zona de la derecha, el Orzán. Esa es más salvaje siempre. Es donde va mi hija a hacer surf, hay menos rocas... La otra es más complicada.

¿Cómo se mueve por la ciudad, a pie, en coche, en bicicleta, en autobús?

Me muevo en coche normalmente. Ahora vivimos en Cecebre. A veces hasta vengo en bici: 16 kilómetros. Hay que mantenerse un poco en forma.

¿Es de helados más bien tradicionales como los de la Colón o de sabores más modernos como Bico de Xeado?

De la Colón. Y recuerdo la Ibense, aquella que estaba en los Cantones.

¿Y cuál es su sabor?

A mí me gusta el de fresa y nata.

¿Es más de verbenas o de conciertos?

Ni uno, ni otro. Si tal, un concierto... Por ejemplo, a los que he ido en la Volvo Ocean Race, con los Dire Straits y Mark Knopfler, Coldplay... No soy mucho de conciertos, pero los prefiero a las verbenas.

Como fiesta, ¿prefiere Carnaval o San Juan?

San Juan. No me gusta disfrazarme. Y el tema del fuego me tira más. Estuve este año, por primera vez, porque tenía una regata en Valencia, en las Fallas... Menuda fiesta... Queman todo. Pero me gustó porque fue algo muy familiar y está bien. Mucho ruido, eso sí, mucho petardo, pero tiene su encanto.

¿Dice más veces chorbo o dice más veces neno?

Ninguno de los dos, pero, de decir alguno, más veces neno, claro.