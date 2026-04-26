Abanca apuesta por diversificar para continuar con el crecimiento y por un modelo “cercano”

Sede operativa de Abanca Javier Alborés

Abanca, la entidad financiera con sede operativa en A Coruña, avanza en su memoria anual correspondiente al año pasado sus planes de futuro. Continuará con la ejecución del Plan Estratégico 2025-27, que se centra “en impulsar el crecimiento diversificado, geográficamente y por líneas de negocio”.

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Además, el documento señala que esta hoja de ruta deberá llevarse a cabo con “un modelo cercano” que potencie “la vinculación del cliente” a través de “una robusta plataforma omnicanal”. Añade que es necesario ahondar “en la transformación del grupo con foco en la eficiencia y la resiliencia” a través del despliegue de “una nueva arquitectura tecnológica”, con “procesos soportados en el dato, el despliegue de la IA y con las personas y el entorno en el centro de la gestión”.

Presencia

Otro dato que recoge el informe anual es la distribución de las oficinas por territorios. Abanca cuenta, a cierre de diciembre de 2025, con una red integrada por 658 sucursales en España, de las que 434 están Galicia, y 224 se distribuyen en el resto del territorio nacional. El banco se ha enfocado en expandirse en Portugal durante los últimos años. Allí cuenta con 204 oficinas.

A esta red de oficinas también se unen los 32 agentes con los que cuenta la entidad (el grupo tiene otros 25 en territorio luso). Abanca completa su presencia internacional con otras dos sucursales operativas en Suiza, Miami y oficinas de representación en Brasil, México, Panamá, Venezuela, Suiza, Alemania, Inglaterra y Francia.

Por otra parte, los empleados de la actividad bancaria, teniendo en cuenta Portugal, son 7.617, según recoge la memoria anual publicada.

La memoria anual también expone los que, a juicio de Abanca, son los “principales riesgos” para el “crecimiento económico global”. “Están vinculados a la escalada del conflicto en Irán tras los ataques de principios de marzo y su posible derivación en una crisis bélica regional en Oriente Medio. El mayor foco de vulnerabilidad reside en un cierre prolongado de facto del estrecho de Ormuz, un cuello de botella logístico y energético fundamental a nivel mundial”, afirma el banco.

Alerta de que la materialización de este riesgo podría desencadenar “un aumento sostenido en los precios del petróleo, el gas natural y los fletes marítimos”, reintroduciendo “fuertes presiones inflacionistas con un impacto severo”.