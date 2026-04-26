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A Coruña

A Coruña acoge la exposición 'Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna'

Belén Cebey
Belén Cebey
26/04/2026 12:16
Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna
Montaje de la exposición Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna
El Ideal Gallego
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A Coruña se convierte esta primavera en punto de encuentro para los amantes de la ciencia con la llegada de la exposición 'Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna', dedidcada a la figura de Nikola Tesla. La muestra podrá visitarse del 30 de abril al 10 de junio. 

Considerado uno de los grandes genios de la historia, Tesla es recordado como un visionario adelantado a su tiempo. "Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración", afirmaba el científico, cuya obra sentó las bases de la tecnología moderna. 

La exposición profundiza en la vida de este inventor nacido en 1856 en la actual Croacia y fallecido en 1943 en Nueva York. La muestra, que cuenta con el sello oficial del Museo Nikola Tesla de Belgrado, ofrece un recorrido por sus principales aportaciones: el desarrollo de la corriente alterna, el motor de inducción o los primeros avances en transmisión alámbrica de energía. Además, destaca su carácter pionero en campos como la robótica, las energías alternativas o las comunicacones interplanetarias, mucho antes de que estas disciplinas fueran tomadas en serio. 

La exposición, impulsada por la Fundación “la Caixa”, se presenta en un formato innovador de espacios móviles adaptados, instalados en la vía pública. Estas estructuras permiten acercar la cultura a todos los públicos mediante una experiencia inmersiva accesible, incluyendo personas con movilidad reducida.

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