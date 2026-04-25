Un galeón español y un crucero de aguas polares descubren sus entrañas en el puerto de A Coruña

El ‘Greg Mortimer’, ‘Sapphire Princess’ y el 'Galeón Andalucía' Patricia G. Fraga

Un galeón español, un crucero polar y un trasatlántico. Estos fueron los tres protagonistas de la insólita escena que se registró este sábado en el puerto de A Coruña, que vivió una jornada de intensa actividad.

El más llamativo de los tres fue el ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles que durante tres siglos surcaron los océanos de todo el mundo y que permanece amarrado en el muelle de Calvo Sotelo.

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En este caso, llegó a los muelles procedente de Cádiz en la noche del pasado jueves. En la mañana de este sábado se realizó una recepción a representantes de la Autoridad Portuaria y de Capitanía Marítima. Posteriormente, abrió sus puertas al público. También lo hará durante este domingo.

Su marcha está prevista para el próximo martes por la mañana, cuando pondrá rumbo a la localidad de Paimboeuf, en Francia. Este es un imponente navío de 55 metros de eslora, seis cubiertas, de madera de iroko y pino, y casi mil metros cuadrados de superficie en sus siete velas.

Para poder visitarlo es necesario adquirir entradas, que están a la venta en el propio barco o en la web ticket.velacuadra.es. La entrada para mayores de 10 años cuesta 12 euros, mientras que para los niños de 5 a 10 vale 6 euros. Además, hay un bono familiar (de dos adultos y tres niños) por 30 euros.

Expediciones polares

El ‘Greg Mortimer’ es otro de los tres visitantes que hizo escala en A Coruña. Es un crucero que se sale de los estándares comunes, ya que normalmente navega por las aguas del Ártico y de la Antártida, dos lugares de climas extremos.

Nunca antes había atracado en la ciudad, por lo que se celebró la tradicional ceremonia de intercambio de metopas entre la tripulación y las autoridades locales (Autoridad Portuaria, Policía Nacional, Guardia Civil, Capitanía Marítima y Ayuntamiento).

El capitán, Alexandru Taraoi, explicó las principales características del buque. “El ‘Greg Mortimer’ es el primer barco de pasajeros en el mundo con este diseño de proa en X (una proa invertida que se extiende hacia adelante bajo el agua, asemejándose a un hacha). Está especialmente diseñado para viajes de expedición en algunos de los entornos más extremos del mundo, donde operamos principalmente en aguas polares, aguas cubiertas de hielo”, relató.

Expediciones

A bordo transporta a 120 pasajeros, la mayor parte de nacionalidad estadounidense. A estos hay que sumar los 37 tripulantes que se encargan de que todo funcione en este crucero. Llegó procedente de Vigo y su siguiente parada será Gijón. Se trata de un buque de carácter científico, en el que se ofrece un programa educativo a sus ocupantes. De hecho, las instalaciones del barco están equipadas con una biblioteca, además de otros servicios como hostelería, gimnasio o piscinas.

El capitán detalló que “la vida a bordo” de los pasajeros cuando se navega por aguas polares es “una mezcla de desembarcos en el continente” y en “islas subantárticas” mediante el uso de zodiacs (hay disponibles una docena de ellas).

El agente consignatario de Pérez y Cía, Denís Hermida, explicó que no es habitual que este tipo de navíos destinados a aguas polares lleguen a A Coruña. “Suelen venir un par de ellos al año”, indicó.

Otro visitante

El ‘Greg Mortimer’ estuvo amarrado en el muelle de Trasatlánticos. Allí coincidió con el crucero ‘Sapphire Princess’, de mucho mayor tamaño (290 metros frente a los 104 del crucero polar). Llegó a la ciudad con 2.600 pasajeros y 1.000 tripulantes.

La llegada de estos dos trasatlánticos se dejó notar en el centro de A Coruña, donde se congregaron muchos de estos visitantes. De este modo, el puerto sigue aumentando el número de cruceros que recibe. El calendario de 2025 se despidió con 176 escalas, una cifra que marcó un nuevo récord.