Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Trasladada al hospital una mujer de 85 años tras ser atropellada por un patinete en la avenida de Arteixo

El accidente tuvo lugar en el paso de peatones situado en el cruce con la ronda de Nelle

Lara Fernández
Lara Fernández
25/04/2026 14:38
La rotonda que regula el cruce de la avenida de Arteixo con la ronda de Nelle
La rotonda que regula el cruce de la avenida de Arteixo con la ronda de Nelle
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Una mujer de 85 años fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) este sábado tras ser atropellada por un patinete en un paso de peatones de la avenida de Arteixo con ronda de Nelle. 

Según informa la Policía Local, el accidente se produjo sobre las 13.10 horas, cuando la mujer cruzaba por el paso de peatones. Una vez invadió el carril bici, pasó una bicicleta, pero instantes después, el usuario del patinete en cuestión no tuvo tiempo de esquivarla. 

Una ambulancia del 061 acudió al lugar para trasladar a la mujer, que, debido al impacto, quedó tendida en el suelo sin poder moverse. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita a la fábrica de baterías de SAIC Motor en Zhengzhou este sábado

Rueda destaca la capacidad industrial de Galicia para atraer inversiones en electromovilidad
EFE
Complejo San Roque, en Betanzos

Betanzos adjudicará a otra empresa el hotel San Roque para poner fin a lustros de problemas jurídicos
Redacción
El ideal gallego

Los herederos de Michael Jackson enfrentan una demanda por presunto abuso y manipulación
EFE
La rotonda que regula el cruce de la avenida de Arteixo con la ronda de Nelle

Trasladada al hospital una mujer de 85 años tras ser atropellada por un patinete en la avenida de Arteixo
Lara Fernández