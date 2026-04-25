A Coruña
Trasladada al hospital una mujer de 85 años tras ser atropellada por un patinete en la avenida de Arteixo
El accidente tuvo lugar en el paso de peatones situado en el cruce con la ronda de Nelle
Una mujer de 85 años fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) este sábado tras ser atropellada por un patinete en un paso de peatones de la avenida de Arteixo con ronda de Nelle.
Según informa la Policía Local, el accidente se produjo sobre las 13.10 horas, cuando la mujer cruzaba por el paso de peatones. Una vez invadió el carril bici, pasó una bicicleta, pero instantes después, el usuario del patinete en cuestión no tuvo tiempo de esquivarla.
Una ambulancia del 061 acudió al lugar para trasladar a la mujer, que, debido al impacto, quedó tendida en el suelo sin poder moverse.