Los seis ensayos en A Coruña para el eclipse del 12 de agosto

Atardecer desde el Paseo Marítimo de A Coruña Víctor Seoane

El evento astronómico del siglo está cada vez más cerca. Miles de personas se acercarán el 12 de agosto a la playa, la Torre de Hércules o el monte de San Pedro para divisar el eclipse total de Sol sobre el horizonte al atardecer. Y desde este sábado será posible hacer un ensayo del gran acontecimiento para saber en qué zonas será visible. O, más bien, en las que no. Este ‘entrenamiento’ será posible porque el Sol se situará estos días y hasta el 4 de mayo a la misma altura sobre el horizonte que durante la totalidad del eclipse.

El Real Observatorio Astronómico de Madrid puntualiza que, para poder observar el evento astronómico, “no solo tienes que estar en la franja de totalidad, tienes que poder ver el Sol sobre el horizonte”. Para realizar esta prueba, por lo tanto, el mejor día es el 30 de abril, tal y como señala el divulgador y fotógrafo Óscar Blanco, presidente de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío. Pero entre esta tarde y el 4 de mayo la posición del Sol será “muy parecida”.

Según publicó en sus redes sociales el Real Observatorio Astronómico de Madrid, en A Coruña se deberá observar el Sol a las 20.15 horas de hoy para saber cómo será el eclipse. El 27 de abril el ensayo será a las 20.17; el 29 de abril, a las 20.19; y el día 30, a las 20.20 horas. El 2 de mayo, por su parte, será a las 20.22, y el día 4, a las 20.24 horas.

El presidente de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío considera que la fecha que más información puede aportar es el 30 de abril, y esto se debe a un motivo muy claro: “Ese día el recorrido desde que el Sol sale hasta que se va es simétrico al 12 de agosto, con la única diferencia de que es al revés”.

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Para comprender mejor el trayecto que realiza el astro, Blanco invita a compararlo con un ascensor. “A las 20.20 horas del 30 de abril el Sol estará en la misma posición en el horizonte que como estará el 12 de agosto –a las 20.28 horas, momento de la totalidad–. Como hay estaciones, el Sol no se pone igual. El 21 de junio es el día que más alto está y el 21 de diciembre el que más bajo. Es como si fuese un ascensor en un edificio de diez plantas, tú puedes subir o bajar y este va haciendo el recorrido todo el año, subiendo y bajando, desde el día más corto al más largo y al revés”, sostiene el divulgador.

El Sol, por lo tanto, no estará muy alto en el horizonte estos días en los que se podrá llevar a cabo la prueba, por lo que se podrá saber desde dónde se podrá ver el eclipse. “Si en los sitios desde los que se vea el Sol estos días a la hora indicada se ve el Sol, se verá el día del eclipse. Es un ensayo y una concienciación para que la gente sepa desde dónde verlo y, en caso de que no, buscar alternativas. El 30 es el día espejo, el Sol hará el mismo camino por el cielo que el 12 de agosto”, comenta Blanco.

Dónde ver el evento

El divulgador y fotógrafo considera que, siempre que se divise el horizonte o no haya obstáculos como casas, edificios o árboles, “no hay lugares más válidos que otros”. Dependerá, dice, de “lo que cada uno prefiera, si tener una imagen de mucha gente alrededor, de tranquilidad en un espacio apartado en el que escuches naturaleza mientras se produce la totalidad...”. Es, por lo tanto, una elección “relativa”: “Si desde tu casa lo ves bien a esa hora, lo puedes ver en tu casa”.

No obstante, hay lugares que harán dicho momento más especial en A Coruña. “Desde Riazor, a la altura del Playa Club, y hasta la Torre de Hércules y punta Herminia se podrá ver a la perfección”. Bens o el monte de San Pedro son otras opciones, pero sobre este último, apostilla que la mejor zona es “la explanada en la que están situados los cañones, y no en la parte de abajo”. Incluso el castillo de San Antón será buen lugar: “Se podrá ver el Sol sobre el casco urbano”, añade.

El área metropolitana es otra opción para quien quiera escapar de la ciudad. “Mera o Santa Cruz”, se llevan las menciones especiales como lugares donde ver un acontecimiento que no se repetirá hasta 2480.

La ‘tormenta perfecta'

El evento no solo moviliza a las administraciones, quienes tienen que coordinar los retos de movilidad y seguridad de cara a esta fecha –ya se han celebrado varias reuniones de la Subdelegación del Gobierno con los municipios del área–, sino que los hoteles gestionan desde hace meses reservas de miles de turistas que eligen A Coruña como destino para ver un acontecimiento de tal magnitud. Y es que la ciudad es uno de los sitios privilegiados para este evento. Si bien muchos hoteles admiten tan solo reservas de mínimo dos o tres noches, otros tienen todavía estancias disponibles.

El precio, no obstante, no es apto para todos los bolsillos, aunque el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, sostiene que la subida se debe a coincidir en plena temporada alta, más cara de por sí. Lo que está claro es que este año el día clave para los alojamientos de la ciudad es el 12 de agosto, “que coincide en una semana de fiestas, que representa la ‘tormenta perfecta’, ya que además es nuestro mes por excelencia. Este evento, con un 40% más de reservas de lo habitual que tenemos para entonces, va a ser muy interesante”, comenta el también director del NH Collection Finisterre.

La ciudad no ha vivido un acontecimiento astronómico similar desde 1905, y el siguiente no será hasta el año 2480, por lo que la de este año es una oportunidad única para ver un evento de tal magnitud. Un eclipse de Sol total se da cuando la Luna cubre completamente el disco solar, y los expertos ya se atreven a calificarlo como el evento astronómico del siglo.

El Ayuntamiento ya avanzó en Fitur que ha constituido una comisión de seguimiento especial para preparar el evento, en la que están integradas diferentes áreas del Consistorio. También se anticipó que, a lo largo de los próximos meses, se llevarán a cabo diferentes actos divulgativos y culturales de cara a un eclipse que acapara todas las miradas en el turismo.