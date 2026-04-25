Los vecinos del Agra del Orzán marchan para exigir un parque que cumpla con sus demandas
El portavoz de la asociación de vecinos, Ricardo Seixo, reiteró el rechazo del barrio a la construcción de más edificios
Al grito de "Inés escoita, o Agra está en loita" partió desde la calle Barcelona, la tarde de este sábado, una manifestación organizada por la Asociación de Veciños Agra do Orzán para protestar, una vez más, por la construcción de un parque que se ajuste a sus demandas.
La principal reclamación en este momento, según declaró el vicepresidente de la asociación y portavoz en el caso del parque del Observatorio, Ricardo Seixo, es que "retiren a proposta que fixeron de edificacións aí e que elaboren outra proposta de xeito que aí non se constrúa, que sexa zona verde".
Los manifestantes avanzaron por la calle Barcelona coreando consignas como: "Concello atento, vai gardando o cemento" o "Inés atende, o verde non se vende", en alusión a los cuatro edificios que está previsto construir en el solar que pertenece a la Agencia Española de Meteorología en el cual fue inaugurado el parque del Observatorio el pasado diez de marzo.
El punto final del recorrido fue el mencionado parque en donde, antes de leer un manifiesto, el grupo de gaitas de la asociación cantó con la melodía de 'Quen teña viño' su canción 'Caeu o muro', con la siguiente letra: "Caeu o muro, e mira que estaba duro. Caeu o muro, pola loita veciñal", con la que invitaron a los presentes a sumarse a la lucha para mejorar las áreas verdes de la zona.
De acuerdo con el manifiesto leído por Xurxo Souto, lo que se busca con esta serie de acciones que "se atenda a demanda dos veciños" porque "o que inaugurou a alcaldesa no barrio o pasado día dez, non ten nada que ver co que a asociación veciñal leva reivindicando 40 anos".
"O acto público da apertura do día dez parecéunos esperpéntico", dijo Souto y agregó que "despois de cinco meses co muro tirado, o que se fixo foi plantar un pouco de herba, poñer algúns bancos e un muro de formigón que agrede á vista e resulta antiestético". "Tiran o muro e dannos outro muro", remató.
"Ao día de hoxe, os servizos que oferta o espazo en cuestión son: posibilidade de asento para 30 persoas, unha superficie de formigón para pasear de 80 metros de longo e catro de ancho; ademais, temos unha papeleira e dous farois", continuó Souto, quien leyó un manifiesto en el que reclamaron acceso para personas con dificultades, zona infantil, espacios de sombra y vistas al mar.
Tras la lectura del manifiesto, la presidenta de la asociación, Florinda Antelo, desveló una escultura que realizaron a partir de un trozo del muro derribado el 14 de octubre de 2025, como "símbolo da loita veciñal po lo parque da Agra".
Finalmente Ricardo Seixo notificó a los asistentes lo conversado en la reunión del pasado jueves con el Ayuntamiento, en la cual, asegura, les pidieron permitir las edificaciones como vía para facilitar la mejoría de las zonas verdes: "O que manifestamos alí é que de ningún xeito imos aceptar os catro edificios que pretenden construír aquí". Asimismo, invitó a los vecinos a sumarse a esta lucha "que non é para hoxe".